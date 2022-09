Gutachten: Winter bringt in Deutschland Rezession

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt soll 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent schrumpfen, nach einem Wachstum um 1,4 Prozent im laufenden Jahr. Ifo Institut, IfW, IWH, und RWI gehören mit dieser Prognose noch zu den Optimisten unter den Ökonomen.

Hohe Inflation in 2023 erwartet

In ihrem Frühjahrsgutachten waren die Wirtschaftsinstitute noch von einem fast doppelt so starken Wachstum in diesem Jahr ausgegangen. Doch Energiekrise und Inflation führten dazu, dass es seit dem laufenden dritten Quartal nun bergab geht. Die deutsche Wirtschaft schrumpfe bereits, werde das auch im Winter tun und noch mindestens bis ins Frühjahr.

Der Staat müsse jetzt massiv gegensteuern, heißt es im Herbstgutachten. Denn die Inflation werde im kommenden Jahr mit 8,8 Prozent noch höher ausfallen. Die ursprüngliche Hoffnung auf eine kräftige Erholung der Konjunktur nach der Corona-Krise hätte der Ukraine-Krieg zunichte gemacht.

Drastischer fällt die Prognose des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft aus, das von einer unkontrollierten Rezession spricht mit einem Einbruch um 1,75 Prozent. In den Unternehmen sei die Stimmung so schlecht wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Manche sehen den Erfolg des deutschen Wirtschaftsmodells in Gefahr, das auf billiger Energie aus Russland, günstigen Vorprodukten aus China und erfolgreichen Exporten in eine immer globalere Welt basierte.

Ukraine-Krieg verstärkte bestehende Wirtschaftsprobleme

Viele der aktuellen Wirtschaftsprobleme zeichneten sich vor dem russischen Überfall auf die Ukraine bereits ab. So war die Globalisierung ins Stocken geraten durch protektionistische Zölle und andere Handelsschranken, vor allem von Seiten der USA und von China. Die stärkste und die zweistärkste Wirtschaftsnation ringen dabei um die Vormacht in der Zukunft.

Infolge der Corona-Pandemie waren viele Liefer- und Logistikketten vor dem Ukraine-Krieg schon gestört. Es gab Engpässe bei zahlreichen Rohstoffen und Vorprodukten, zum Teil auch bei der Energie. Zum Beispiel der Ölpreis stürzte in der Pandemie zunächst ab, um danach umso stärker wieder anzusteigen. Probleme, die der Ukraine-Krieg dann kräftig verstärkte.

Chaos in der Weltwirtschaft zum Teil schon vor Ukraine-Krieg

Diese negativen Entwicklungen gingen vor allem auf die Corona-Pandemie zurück, die in vielen Ländern und Märkten zu unerwarteten Ausfällen führte. So kam es in chinesischen Seehäfen zu extremen Wartezeiten und Verzögerungen in der Belieferung mit gängigen Produkten, die plötzlich zur heißbegehrten Mangelware wurden.

Solche Engpässe treiben die Preise in die Höhe und sorgten im vergangenen Jahr bereits für eine höhere Inflation, die nun durch die Energiepreise noch deutlich verstärkt wird. Ohne diese logistischen Schwierigkeiten könnten die deutschen Unternehmen viel mehr exportieren. Denn die Auftragsbücher sind nach wie vor voll, und es werden auch Arbeitskräfte gesucht.

Keine Sorge um Einbruch am Arbeitsmarkt

Weil gerade in Deutschland in vielen Bereichen inzwischen Fachkräfte fehlen, hatte der Ukraine-Krieg bislang keinen negativen Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung gemessen an der Erwerbstätigkeit nahm bis zuletzt weiter zu. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hält es sogar für möglich, dass der robuste Arbeitsmarkt die bevorstehende Rezession weitgehend unbeschadet überstehen wird.

Vorsichtiger Optimismus ab nächstem Frühjahr

Viele Volkswirte rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft nach dem Winter wieder wachsen wird. Wenn die Energiekrise beim Erdgas überstanden ist, und auch der zeitweise angeschlagene Strommarkt sich wieder normalisiert, könnten die Chancen wieder steigen. Der Vorteil der deutschen Wirtschaft sei oftmals der Erfindungsreichtum des Mittelstands, der kleinen und mittleren Unternehmen, meint etwa Holger Schmieding, Berenberg-Chefökonom, zur Prognose der Privatbanken für 2023.

Auch bei den Firmeninsolvenzen rechnen die Banken keineswegs mit einer bundesweiten Pleitewelle sondern allenfalls mit einer Normalisierung. In den letzten Jahren war die Zahl der Insolvenzen immer weiter zurückgegangen. Was von der aktuellen Ukraine-Krise bleiben wird, sind wahrscheinlich höhere Rohstoff- und Energiepreise und ein anhaltender Fachkräftemangel.