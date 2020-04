Rezession: Alle Bundesländer etwa gleich betroffen

Die Struktur der Wirtschaft ist den einzelnen Bundesländern durchaus unterschiedlich. So sind in Bayern viele Industriebetriebe angesiedelt. Und da gerade das verarbeitende Gewerbe von unterbrochenen Lieferketten und ausbleibenden Aufträgen – insbesondere auch aus dem Ausland – betroffen ist und sein wird, wird die Wirtschaftsleistung im Freistaat nach Berechnungen des ifo-Instituts etwas stärker nach unten gehen als in den meisten anderen Bundesländern.

Wirtschaftsleistung in Bayern könnte um rund 18 Prozent sinken

In einem Szenario, bei dem weitgehende Beschränkungen zwei Monate dauern, rechnen die Münchner Forscher für Bayern mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im Gesamtjahr von rund 18 Prozent. Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein werden demnach am wenigsten betroffen sein mit einem Minus von rund 16 Prozent. Wie es beim ifo-Institut heißt, war die in der vergangenen Woche vorgestellte Gemeinschaftsprognose der Wirtschaftsinstitute wohl zu optimistisch. Da wurde ein Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 4,2 Prozent vorhergesagt. Wie ein ifo-Experte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk jetzt meinte, dürfte der Einbruch wohl im zweistelligen Prozentbereich liegen.

Länderunterschiede nicht so stark wie in Finanzkrise 2009

Das Ausmaß falle zwar in den Ländern mit einem hohen Industrieanteil etwas stärker aus, doch blieben die Unterschiede gering. "Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Finanzkrise 2009", erklärte das ifo-Institut. Damals hatten vor allem stark industrialisierte Bundesländer wie Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Hessen überproportional hohe Wachstumsverluste erlitten. Länder wie Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg dagegen hätten die Krise kaum gespürt.

Alle Wirtschaftsbereiche gleichmäßig betroffen

Selbst wenn die unmittelbaren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung im Mai weiter gelockert werden, wird es dem ifo-Institut zufolge noch einige Zeit dauern, bis das ursprüngliche Niveau der Wirtschaftsleistung wieder erreicht wird. "Ausgleichende Effekte wie in der Wirtschaftskrise 2009 sind nicht zu erwarten, weil aktuell nahezu alle Sektoren von Produktionsausfällen betroffen sind", sagte der Leiter der ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz.

Bundeswirtschaftsminister trotzdem für nur behutsames Hochfahren

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hält weitere Lockerungen der Einschränkungen für die Wirtschaft in der Corona-Krise für möglich, aber nur schrittweise und vorsichtig. Es müsse stets gewährleistet sein, dass es nicht zu Rückschlägen im gesundheitlichen Bereich komme und dann wieder zu Zwangsschließungen von Läden, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin nach Beratungen mit 29 Branchenverbänden.

Altmaier ergänzte, demnächst konkrete Vorschläge machen zu wollen, wie eine weitere Öffnung der Wirtschaft gelingen könne, ohne die gesundheitliche Lage zu gefährden.