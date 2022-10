Rewag kündigt hunderte Verträge von Gewerbekunden

Ende September hat Christian Plotzki Post vom Regensburger Energieversorger REWAG bekommen. Wie viele andere Gewerbekunden erfuhr der Betreiber des Geschenke-Ladens "Gumprecht" in der Altstadt, dass seine Strom- und Gasverträge zum Jahresende gekündigt werden. Insgesamt 600 von 1.800 gewerblichen Stromkunden in Regensburg sind betroffen. Zuerst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" über die Kündigungen berichtet.

Die Verträge laufen zum Jahresende aus, hätten sich aber ohne die fristgerechte Kündigung automatisch verlängert. Da in den Verträgen ein Fixpreis für Strom und Gas festgeschrieben ist, kann die REWAG die Verträge zu diesen Konditionen nicht weiterlaufen lassen und musste sie kündigen, teilt der Versorger mit.

Situation für Versorger angespannt

In den Kündigungsschreiben wird die angespannte Situation an den Energiemärkten als Grund genannt und explizit darauf hingewiesen, dass man die Kunden gerne halten möchte. Alle Betroffenen sollen deshalb auch ein neues Angebot erhalten. Noch steht aber nicht fest, wie hoch die neuen Preise dann sein werden. Das könne aktuell noch nicht kalkuliert werden, da beispielsweise die Netzentgelte noch nicht feststehen, so ein REWAG-Sprecher. Anfang November sollen die neuen Angebote den Kunden vorgelegt werden. Deutlich höhere Preise sind zu erwarten, allerdings werde das Angebot günstiger sein, als die sogenannte Ersatzversorgung für Kunden ganz ohne Vertrag, sichert der Energieversorger zu. „Das haben sie ganz nett formuliert in dem Schreiben: Sie wollen mich als Kunde nicht verlieren, aber man weiß nicht wie die Erhöhung ausfällt“, sagt Christian Plotzki.

Lange Wartezeit belastend

Für den Einzelhändler ist die lange Wartezeit keine einfache Situation. "Das ist schon belastend. Wir haben nicht so hohe Kosten, weil wir viele LEDs haben und auch nicht so viel heizen müssen. Eine Erhöhung im niedriger zweistelliger Prozentbetrag wäre noch verkraftbar. Bei hundert Prozent mehr, wird es schon existenzbedrohend", sagt Plotzki.

In seinem Laden, in dem er Geschenke in allen Preisklassen verkauft, sei es nicht ohne weiteres möglich, die steigenden Kosten einfach an die Kunden weiterzugeben. Der Preis, den er aktuell zum Beispiel für eine Postkarte verlangen müsse, sei bereits an der Obergrenze des Möglichen. "Meine Artikel sind im Internet leicht vergleichbar, deswegen kann ich die Preise nicht einfach umlegen und ich kann nicht einfach jede zweite Lampe ausmachen, weil dann ist der Laden finster."

Mitte November wissen die Kunden mehr

Auch wenn er die Situation des Energieversorgers nachvollziehen kann, wie die höheren Preise zustandekommen, ist ihm nicht ganz klar. "Wir haben uns bewusst für Ökostrom entschieden. Unser Strom wird anscheinend im Wasserkraftwerk am Pfaffensteiner Wehr produziert, jetzt wird der teurer. Für mich als Laien ist das nicht unbedingt nachvollziehbar, weil ich mir denke, die Donau fließt ja da weiter rund um die Uhr da durch. Was soll da jetzt auf einmal mehr kosten", sagt Plotzki. Bis Mitte November wird er wissen, wie es mit seinen Strom- und Gasverträgen weitergeht, die Auswirkungen auf seinen Laden sind bis dahin völlig unklar.