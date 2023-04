Reparieren statt kaufen: Autos immer länger in Betrieb

Behalten kann auch nachhaltig sein

Wiederverwertung und Aufbereitung gebrauchter Teile ist grundsätzlich nachhaltig. Warum sollte das beim Auto anders sein, wie der Blick nach Frankreich nahelegt. Dort sind die Werkstätten seit 2017 gesetzlich verpflichtet, zunächst eine Remanufacturing-Lösung zu prüfen, bevor sie neue Teile einbauen. Reparatur sei klimafreundlicher als Austausch, dem Thema widmete die Allianz-Versicherung 2022 einen ganzen "Autotag", verbunden mit der Forderung, mit mehr Reparaturen weniger CO2 zu produzieren.

Das Prinzip des ökologischen Kreislaufs begleitete durch sogenanntes "Ausschlachten" die Autowirtschaft seit Beginn. Dazu Steffen Dominsky von der Fachzeitschrift "kfz-Betrieb": "Gerade der als Heilsbringer gepriesene E-Antrieb könnte den Umweltaspekt dieses Kreislaufs sprengen. Denn was passiert mit einem mit einem E-Auto nach zehn, zwölf Jahren?" Für Diskussionen in diesem Zusammenhang sorgt aktuell Tesla. Der US-E-Auto-Pionier baut sein Model Y mit Batteriepacks, die als Teil der Fahrzeugkarosserie verbaut werden. Weil es in Großbritannien keine geeigneten Recyclinganlagen gibt, stapeln sich laut Nachrichtenagentur Reuters zunehmend abgeschriebene Unfallfahrzeuge mit beschädigten Batterien in Containern.

Was Wiederherstellung statt Wegwerfen bringt, hat Prof. Rolf Steinhilper von der Universität Bayreuth 2018 einmal am Beispiel eines Starters durchgerechnet: 88 Prozent weniger Materialaufwand, 56 Prozent weniger Energie, 53 Prozent weniger CO2-Ausstoß.

Markt für Wiederaufarbeitung entwickelt sich

Mittlerweile gibt es einen europaweiten Markt für die Wiederaufarbeitung von Autoersatzteilen nach Werksstandards mit Gewährleistung ("Remanufacturing"). Schrotthändler und Internetplattformen bieten mittlerweile eine gut funktionierende Verteilerinfrastruktur. Ein dritter Weg zwischen teuren Original-Neuteilen und dubiosen Fremdprodukten.

Zeitwertgerechte Reparaturen eignen sich für sehr viele Bauteile, die durch den Austausch von Verschleißteilen instand gesetzt werden können (Anlasser, Klimakompressoren, Lenksäulen, Bremssättel). Durch Neuteile ersetzt werden sollten stets Verschleißteile wie Stoßdämpfer oder Bremsscheiben. Kostenersparnis: bis zu 90 Prozent, in der Regel mindestens ein Drittel und mehr. Auch die Auto-Hersteller öffnen sich diesem Thema seit einigen Jahren immer mehr. Volkswagen bietet in ausgewählten Werkstätten für Fahrzeuge über vier Jahre einen "Economy Service" mit reduzierten Preisen an. Daimler hat für gewerbliche Kunden im Internet eine Mercedes-Tauschteileplattform, Ford wendet sich mit der Zweitmarke "Motorcraft" an Halter mit Autos älter als fünf Jahre. Selbst BMW vertreibt unter dem Namen "encory" seit einiger Zeit refabrizierte Autoteile.

Die Qualitätsfrage entscheidet

Gleichzeitig haben sich besonders asiatische Hersteller, allen voran chinesische, auf die Lieferung von neuen Ersatzteilen spezialisiert. Anlasser, Lichtmaschinen, Bremssättel kommen immer öfter sauber und neu aus Asien. Auch das sei ein aktueller Trend, den der Autofahrer aber nicht mitbekommt, so Marktbeobachter Steffen Dominsky. Im Licht der neueren weltpolitischen Konflikte und nach den Lieferkettenproblemen der vergangenen Jahre ist das eine zwiespältige Entwicklung. Qualitätsprobleme, etwa bei elektronischen Bauteilen, sind jedenfalls auf dem Radar des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe ZDK.

Die Bundesfachgruppe Freie Werkstätten hat Kfz-Betriebe aufgerufen, prägnante Beispiel zu melden, bei denen Produkt-und Datenqualitäten nicht passen. Bei Teilen aus Fernost herrsche Skepsis, so Peter Schuler, Bundesgeschäftsführer der Kfz-Sachverständigenorganisation KÜS. An die Werkstätten gerichtet fordert er: In Zeiten von Online-Ersatzteilhandel ist es also wichtiger denn je, die Kunden transparent über Preis- und Qualitätsunterschiede zu informieren. Und hier herrscht Nachholbedarf."

Fazit: Der Markt sucht sich Auswege

Für "Reparieren statt Wegwerfen" gibt es auch auf dem Automarkt Angebot und Nachfrage. Wer seinen Pkw-Lebenszyklus damit verlängern will, braucht eine kundige Werkstatt und keine Scheu vor Marktrecherchen. Wegen hoher Preise und langer Lieferzeiten sind immer mehr Autofahrer dazu bereit.