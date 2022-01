Rentner dürfen weiterhin mehr dazuverdienen

Der Ausbruch der Pandemie hat den Fachkräftemangel in der Pflege noch verstärkt. Um diesem entgegenzuwirken, hat die frühere Bundesregierung einen Beschluss gefasst: Rentnern, die schon vor der Regel-Altersgrenze in den Ruhestand gegangen sind, soll möglichst attraktiv gemacht werden, wieder in ihrem früheren Beruf zu arbeiten.

Hinzuverdienstgrenze deutlich erhöht

Deshalb wurde die sogenannte Hinzuverdienst-Grenze deutlich angehoben. Das bedeutet: Rentner dürfen deutlich mehr dazu verdienen, als vor der Pandemie. Diese Änderung betrifft beispielsweise die sogenannten langjährig Versicherten, die schon mit 63 oder 64 in Ruhestand gegangen sind.

Im Jahr 2019 lag für die Hinzuverdienstgrenze noch bei 6.300 Euro fürs ganze Jahr. Fürs Jahr 2020 wurde sie auf gut 45.000 Euro angehoben, und für 2021 auf rund 46.000 Euro. Und bei diesem Wert bleibt die Hinzuverdienst-Grenze auch im Jahr 2022, also bei mehr als dem Siebenfachen der sonst üblichen Summe.

2023 Rückkehr zur ursprünglichen Hinzuverdienst-Grenze geplant

Im Jahr 2023 werde aber wahrscheinlich wieder die frühere Hinzuverdienstgrenze greifen, heißt es von der Deutschen Rentenversicherung. Wer bis zur Regelaltersgrenze gearbeitet hat, bevor er in Rente gegangen ist, den betrifft die Anhebung nicht. Wer bis zu dem Monat im Beruf geblieben ist, den die Renten-Gesetze vorsehen, kann im Ruhestand unbegrenzt viel Geld dazuverdienen, ohne dass es auf die Altersbezüge angerechnet wird.