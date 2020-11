Rentenversicherer warnen vor zu hohen Erwartungen an Grundrente

Zum Jahreswechsel tritt das Grundrenten-Gesetz in Kraft. Ab Juli 2021 sollen dann die neuen Zuschläge ausgezahlt werden. Schneller gehe es nicht, bei allen 26 Millionen Rentnern zu prüfen, ob sie einen Anspruch haben, betont die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV). Deren Direktor Stephan Fasshauer kündigt gleichzeitig an, dass alle Anspruchsberechtigten rückwirkend einen Zuschlag erhalten. Niemand müsse dafür einen Antrag stellen, betont er.

Wirklichkeit könnte hinter Erwartungen zurückbleiben

Mit Sorge sieht es der DRV-Direktor, dass seiner Einschätzung nach viele Menschen glauben, sie würden durch die Grundrente bessergestellt, obwohl sie am Ende gar keinen Anspruch darauf haben. Es müsse sich zeigen, ob die Zahl von 1,3 Millionen Anspruchsberechtigten, die die Bundesregierung erwartet, realistisch ist. Fasshauer betont, es gebe einige Hürden, um den Grundrenten-Zuschlag erhalten zu können.

So müssen die Betroffenen mindestens 33 Jahre in die Rentenkassen eingezahlt haben. Und sie dürfen, gegebenenfalls auch mit ihren Ehepartnern, bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Fasshauer berichtet dazu, er habe in verschiedenen Gesprächen mit zehn Menschen zu tun gehabt, die von sich dachten, sie hätten einen Grundrenten-Anspruch. Tatsächlich hatte diesen Anspruch kein einziger seiner Gesprächspartner.

Beträchtlicher Verwaltungsaufwand

Eine gewaltige Herausforderung sei es auch weiterhin, die Grundrente technisch umzusetzen, berichtet die DRV. Insgesamt werden dafür 3.500 neue Vollzeit-Stellen geschaffen. Die Kosten dafür werden im Startjahr bei 410 Millionen Euro liegen, in den Folgejahren bei etwa der Hälfte. In Prozent gerechnet, erwarten die Rentenversicherer bei der Grundrente einen Verwaltungskostenanteil von anfangs 24 Prozent und später von 13 Prozent. Das heißt, dass von den 75 Euro, die die DRV als durchschnittlichen Zahlbetrag erwartet, zehn Euro in die Verwaltung fließen. Damit sei der Anteil der Verwaltungskosten bei der Grundrente um das Zehnfache höher als bei den anderen Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung.

Lückenhafter Schutz gegen Altersarmut

Ob das Ziel der Bundesregierung erreicht wird, mit der Grundrente die Altersarmut zu bekämpfen, will der DRV-Direktor Fasshauer nicht näher bewerten. Der erwartete Zahlbetrag von durchschnittlich 75 Euro spreche für sich, sagt er. Anja Piel, die in der Selbstverwaltung der Rentenversicherung die Gewerkschaften vertritt, wird deutlicher. Die Grundrente sei nur eine "Reparaturarbeit", sagt sie. Wirklich wirksam gegen Altersarmut wäre es nach Ansicht der Gewerkschafterin, wenn möglichst viele Menschen während ihres Erwerbslebens auf möglichst gut bezahlten Stellen Arbeit finden.

Und Alexander Gunkel, der in der Selbstverwaltung die Arbeitgeber vertritt, erinnert daran, dass für den Anspruch auf Grundrente mindestens 33 Jahre in die Rentenkassen eingezahlt worden sein muss. Diese Gruppe von Menschen seien aber genau nicht diejenigen, die besonders von Altersarmut gefährdet sind, sagt Gunkel.