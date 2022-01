Rentenversicherer warnen vor Trickbetrügern

Anrufer, die behaupten, dass sie für die Deutsche Rentenversicherung arbeiten – die in Wirklichkeit aber an Kontodaten kommen wollen: Davon hören die Rentenversicherungsträger in Bayern derzeit immer öfter. Auch per Brief nehmen Betrüger Kontakt auf, oder sie klingeln direkt an der Haustür. Dabei werde nicht nur versucht, etwa an die Bankverbindung zu kommen, berichten die Rentenversicherer.

Betrüger wollen Bankverbindung oder Geld-Überweisung

Immer wieder würden Rentnerinnen und Rentner aufgefordert, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen. Wer dieser Forderung nicht nachkomme, dem drohen die Betrüger mit einer Kürzung oder Pfändung seiner Rente, berichten die Rentenkassen. Es gebe aber auch Versuche, Arzneien oder medizinische Hilfsmittel zu verkaufen, mit der Behauptung, dahinter stehe die Rentenversicherung.

Die Rentenkassen weisen darauf hin, dass sie eigene Broschüren anbieten, in denen sie die Betrugsmaschen im Detail erläutern. Außerdem können sich Versicherte an Service-Telefonnummern wenden, wenn sie Fragen haben.