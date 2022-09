Rentenversicherer empfehlen Long-Covid-Reha

Wie viele Menschen an Long Covid leiden, lässt sich nur schwer schätzen. Fachleute sind sich aber einig, dass ihre Zahl beträchtlich ist. Claudia Oberneder etwa hat typische Long-Covid-Symptome: Erschöpfungszustände, Schmerzen. Und schlimm sei es auch, dass sie immer noch Atemprobleme plagen, erzählt die 54-Jährige: "Wenn ich die Treppe in den ersten Stock gehe, schnaufe ich wie ein Walross." Dabei liegt ihre Corona-Infektion schon zweieinhalb Jahre zurück. Oberneder erlitt allerdings einen schweren Verlauf, fast eine Woche war sie an der Beatmung und im künstlichen Koma.

"Teilweise sind die Beschwerden enorm", berichtet Gabriele Schwarzl über Patienten, die sie als Medizinische Direktorin der Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd in Bad Reichenhall betreut: "Die können sich kaum bewegen. Die haben immer wieder schwerste Schmerzen, Muskelschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Fatigue, also chronische Erschöpfung."

Rententräger werben für Long-Covid-Reha

Rund 1.000 Long-Covid-Patienten hat die Reha-Klinik Bad Reichenhall bisher behandelt. Die Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd, Brigitte Iding, wünscht sich, dass noch mehr Menschen einen Antrag auf eine Long-Covid-Reha stellen. Dafür müssen die Rententräger zwar Geld aufwenden, doch das sei gut angelegt, sagt Iding. "Wir haben ja ein ganz großes Interesse daran, dass der Betroffene jeweils auch wieder arbeitsfähig sein kann, dass er wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert wird." Wichtig sei aber natürlich auch, dass sich die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten verbessert.

Die meisten Ärztinnen und Ärzte wüssten zwar, dass auch Long Covid ein guter Grund sein kann, um eine Reha-Maßnahme zu beantragen, sagt Iding. Aber im Alltagsgeschäft würden viele dann doch nicht immer daran denken, dass eine solche Reha eine Möglichkeit ist. Patienten könnten sich auch direkt bei den Rentenkassen erkundigen, betont Iding.

Einige Monate Wartezeit

Die medizinische Leiterin der DRV-Reha-Klinik in Bad Reichenhall, Gabriele Schwarzl, betont: Lange abzuwarten, ob Beschwerden von selbst wieder weggehen, sei in vielen Fällen keine gute Idee: "Je länger der Leidensdruck ist, desto schlechter geht es dem Patienten, desto längere Zeit braucht man, um ihn wieder zu Kräften zu bringen, psychisch aufzubauen."

Auch wenn die Rentenversicherer dafür werben, dass Patienten Reha-Anträge für Long-Covid-Kuren stellen, gibt es dennoch mitunter einige Monate Wartezeit. Claudia Oberneder, die sich immer noch nicht von einer schweren Corona-Infektion im Frühjahr 2020 erholt hat, hält Reha trotzdem für einen wichtigen Baustein bei der Bewältigung der Krankheit. Sie ist aber auch selbst aktiv geworden: Sie hat mit Unterstützung der Diakonie eine Selbsthilfegruppe gegründet. Bei vielen, die neu dazustoßen, erlebe sie immer wieder die gleiche Reaktion, erzählt sie: "Die sagen, endlich versteht mich mal jemand. Endlich kapiert jemand, wie es mir eigentlich geht."

Vernetzen über Selbsthilfegruppen

Rund 15 Long-Covid-Selbsthilfegruppen gibt es in Bayern. Um eine davon zu finden, sei der beste Weg, es mit einer Internet-Suchmaschine zu probieren, sagt Claudia Oberneder: "Man muss ein bisschen suchen, aber man findet was."