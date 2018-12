Rentenreport: DGB Bayern weist auf Missstände hin

Großer Abstand zwischen Frauen und Männern

Der DGB Bayern hebt in seinem Bericht außerdem hervor, dass der Abstand zwischen Frauen und Männern bei der gesetzlichen Durchschnittsrente groß ist: Männer, die 2017 das erste Mal eine Altersrente bekommen haben, hatten im Schnitt 1.081 Euro netto in der Tasche. Frauen hingegen durchschnittlich nur 684 Euro netto. Die sogenannte "Gender Pension Gap" ist damit sogar noch größer als die hohen Verdienstunterschiede, die als "Gender Pay Gap" bezeichnet werden.

"Frauen sind wesentlich häufiger mit reduzierten Arbeitszeiten und dem sich ausweitenden Niedriglohnsektor konfrontiert." Verena Di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern

Welche Maßnahmen müssten laut DGB her?

Um die Lage der Rentnerinnen und Rentner in Bayern zu verbessern, fordert der DGB Bayern eine weitere Erhöhung des Rentenniveaus und des Niveaus der Erwerbsminderungsrente. Außerdem sollten die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass die Menschen bis zum regulären Renteneintritt arbeiten können und nicht schon vorher aus dem Arbeitsleben ausscheiden müssen. Auch die Staatsregierung sieht der DGB Bayern in der Pflicht:

"Von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Bayern sind wir noch meilenweit entfernt. Dabei steht genau diese Aufgabe seit einigen Jahren in der Bayerischen Verfassung. Hier ist die Staatsregierung gefordert, dieses Ziel mit der richtigen Wirtschafts-, Regional- und Strukturpolitik umzusetzen." Matthias Jena, Vorsitzender des DGB Bayern

Bayerische Wirtschaft kritisiert Rentenreport des DGB

Kurz nach seiner Veröffentlichung kritisierte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) den Rentenreport des DGB Bayern und dessen Forderungen. Der letzte Bericht der Bayerischen Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern habe gezeigt, dass der Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter in Bayern deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liege. Den Forderungen des DGB Bayern entgegnet Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw:

"Weiter allein auf die gesetzliche Rente zu setzen, ist ein Irrweg. Wir wissen, dass unsere Bevölkerung altert. Deshalb gilt es auf das dreisäulige System der Alterssicherung insgesamt zu setzen." Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Die Zahlen, die der DGB in seinem "Rentenreport Bayern 2018" ausgewertet hat, sind nicht neu. Diese hatte die Deutsche Rentenversicherung schon im November vorgelegt. Der DGB Bayern will mit seinen Analysen dieser Zahlen die Staats- und Bundesregierung konfrontieren und so seinen Forderungen Nachdruck verleihen. Wie aber beispielsweise ein höheres Rentenniveau zu finanzieren wäre, konnte der DGB Bayern nicht konkret mit Zahlen erläutern.