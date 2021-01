22.01.2021, 11:26 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Rentenbesteuerung 2021: Wer muss jetzt Steuern zahlen?

Rund dreiviertel der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zahlen bislang keine Steuern auf ihre Altersbezüge. Doch weil die Besteuerung umgestellt wird und Renten steigen, rutschen immer mehr in die Steuerpflicht. Die Rentenkassen bieten Hilfe an.