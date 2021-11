Renten steigen die nächsten zwei Jahre wohl um über zehn Prozent

Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland könnten in den Jahren 2022 und 2023 zusammengenommen um über zehn Prozent steigen. Davon gehen aktuelle Berechnungen des Schätzerkreises Rentenfinanzen aus, wie dieser jetzt bekannt gab. Diesem Kreis gehören Vertreter der Rentenversicherung Bund, des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des Bundesarbeitsministeriums an.

Renten steigen wie seit 40 Jahren nicht mehr

Für das kommende Jahr werde zur Jahresmitte mit einer deutlichen Rentenerhöhung im Westen um 5,2 Prozent und im Osten um 5,9 Prozent gerechnet. Damit dürften die Renten im Westdeutschland so stark steigen wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. 1983 gab es ein Plus von 5,59 Prozent. In Ostdeutschland stiegen die Renten zuletzt 2016 mit einem Plus von 5,95 Prozent in vergleichbarer Höhe wie 2022. Auch 2023 ergebe sich nach derzeitiger Einschätzung eine hohe Anpassung von 4,9 Prozent im Westen und 5,7 Prozent im Osten.

Definitives Renten-Plus wird im März entschieden

Allerdings gebe es verschiedene Unsicherheitsfaktoren bei der Vorausberechnung, betonte die Vertreterin der Gewerkschaften in der Selbstverwaltung der Rentenversicherung, Anja Piel. Und die endgültige Entscheidung treffe die Bundesregierung erst im kommenden Frühjahr.

Piel verwies auch darauf, dass in den Folgejahren aber auch wieder deutlich niedrigere Anpassungen zu erwarten seien und auch Nullrunden. Für 2024 gehen die Rentenschätzer in ihren Modellrechnungen von einer rechnerischen Negativ-Anpassung im Westen um 0,7 Prozent aus. Eine Rentenkürzung ist aber gesetzlich ausgeschlossen. Es sei wichtig, dass die Rentnerinnen und Rentner am Wohlstand beteiligt bleiben, erklärte die Gewerkschafterin.

Forderung nach "Nachholfaktor"

Der Vertreter der Arbeitgeberverbände in der Selbstverwaltung der Rentenkassen, Alexander Gunkel, hingegen wünscht sich eine Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors. Dieses Jahr hätten die Renten wegen der Corona-Krise eigentlich sinken müssen. Doch weil die Bundesregierung eine Rentengarantie beschlossen hat, blieben die Zahlbeträge stabil.

Wenn es den Nachholfaktor noch gäbe, der momentan ausgesetzt ist, würde die ausgebliebene Senkung nächstes Jahr eingerechnet. Das hätte zur Folge, dass die Renten nur um rund zweieinhalb statt um gut fünf Prozent steigen. Doch weil SPD und Grüne den Nachholfaktor nicht wiederbeleben wollen, werde es wohl dabei bleiben, dass die Renten nächstes und auch übernächstes Jahr stärker steigen als die Durchschnitts-Löhne, heißt es von den Rentenkassen.

Rentner profitieren vom Aufschwung

Bleibt es bei der nun geschätzten Rentenerhöhung, steigt eine monatliche Rente von 1.000 Euro, die nur auf Westbeiträgen beruht, somit zum 1. Juli um 52 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ostbeiträgen um 59 Euro.

Die deutlichen Anhebungen sind vor allem eine Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Einbruch in der Corona-Krise, der sich im kommenden Jahr nach derzeitiger Einschätzung der Bundesregierung fortsetzen dürfte. Wenn Beschäftigung und Löhne steigen, legen in der Regel auch die Renten zu.

2021 war im Westen die Rentenerhöhung ausgefallen

In diesem Jahr hatte die Corona-Pandemie die Rentnerinnen und Rentnern um eine deutliche Erhöhung gebracht. Im Westen gab es eine Nullrunde, in Ostdeutschland ein Plus von 0,72 Prozent. Grund war der konjunkturbedingte Einbruch der Beitragseinnahmen. Eine Trendumkehr hatte sich bereits seit Monaten abgezeichnet.

Rentenschätzer: "Pandemie gut überstanden"

Die Angaben stammen vom Schätzerkreis Rentenversicherung, der aus Fachleuten der Rentenversicherung, des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des Bundesarbeitsministeriums besteht. Zur endgültigen Einschätzung der Rentenfinanzen seien die Ergebnisse der Steuerschätzung abzuwarten. Sie werden kommende Woche erwartet.

Die Rentenschätzer gehen davon aus, dass die Reserve der Rentenkasse in diesem Jahr leicht steigt. So werde für das Jahresende eine Nachhaltigkeitsrücklage von rund 37,2 Milliarden Euro geschätzt. Dies entspricht knapp 1,6 Monatsausgaben. Ende 2020 waren es 37,1 Milliarden. Festzuhalten sei, "dass die gesetzliche Rentenversicherung die Pandemie bislang sehr gut überstanden hat", so der Entwurf des Rentenversicherungsberichts.

Das Sicherungsniveau vor Steuern, das das Verhältnis von Renten zu Löhnen zeigt, beträgt derzeit 49,4 Prozent. Laut Schätzung soll es im Jahr 2025 mit 49,2 Prozent um 0,2 Prozentpunkte darunter liegen. Gesetzlich ist ein Absinken des Rentenniveaus unter 48 Prozent bis 2025 ausgeschlossen. Dann büßt die Rente laut Berichtsentwurf Sicherungskraft ein: "Längerfristig sinkt das Sicherungsniveau über 47,6 Prozent im Jahr 2030 bis auf 45,7 Prozent zum Ende des Vorausberechnungszeitraums im Jahr 2035."

Der Beitragssatz soll nach der vorläufigen Berechnung bis 2023 beim aktuellen Wert von 18,6 Prozent stabil bleiben. Bis 2035 soll er auf 22,3 Prozent steigen.