Der Nachholfaktor kommt zurück - und soll Rentenkassen entlasten

Die große Koalition hatte den ausgleichenden Nachholfaktor bei den Renten vor drei Jahren ausgesetzt. Nun soll er wieder eingeführt werden – allerdings steckt der Teufel im Detail.

Renten sollen wie Löhne steigen

Die Renten in Deutschland sollen im gleichen Tempo steigen wie die Löhne, jeweils mit einem Jahr Zeitverzug. Das bedeutet allerdings auch, dass dann, wenn die Löhne im Schnitt sinken, auch die Renten sinken müssten. Weil im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise die Lohnsumme geschrumpft ist, hätten also eigentlich dieses Jahr die Renten schrumpfen müssen, und zwar um mehr als vier Prozent.

Sinkende Renten sind ausgeschlossen

Doch seit 2009 gilt eine Rentengarantie. Das heißt: Die Zahlbeträge der Renten dürfen nicht sinken, auch wenn sie es rechnerisch eigentlich müssten. Gleichzeitig soll der sogenannte Nachholfaktor dafür sorgen, dass die Renten in der Zeit nach einer ausgebliebenen Kürzung langsamer steigen als die Löhne. Diesen Nachholfaktor hat die Bundesregierung allerdings vor drei Jahren ausgesetzt. Jetzt will die Ampel-Koalition ihn wieder in Kraft setzen.

Nachholfaktor bremst Rentenerhöhung

Wie sehr diese Maßnahme die Rentenerhöhung schmälert, muss sich allerdings zeigen. Die Arbeitgeberverbände hatten Anfang November vorgerechnet, dass sich mit dem Nachholfaktor die für nächstes Jahr anstehende Rentenerhöhung halbieren würde – von eigentlich 5,2 Prozent auf rund zweieinhalb Prozent. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechnet aber anders. Der SPD-Politiker erwartet nach der Wiederbelebung des Nachholfaktors einen Renten-Anstieg um immer noch 4,4 Prozent.