Rente, Umzugspauschale, Mindestlohn: Das bringt der April

Viele hatten gehofft, der Freedom Day würde die Erlösung bringen – in Wahrheit war der 20. März aber einer der Tage mit den höchsten bislang gemessenen Infektionszahlen. Deshalb hat auch das bayerische Kabinett beschlossen, nicht alle Beschränkungen zur Eindämmung des Virus‘ aufzuheben.

Bei Kultur- und Sportveranstaltungen bleiben die 3G- beziehungsweise 2G-Regelungen erhalten, sowie die Maskenpflicht vielerorts. Was außerdem noch gilt, und wie es nach dem 2. April weitergeht, erfahren Sie hier.

Steuer: Umzugspauschale erhöht

Die modernen Arbeitsrealitäten werden zunehmend bei der Steuererklärung berücksichtigt: Wer berufsbedingt umzieht, kann eine Umzugspauschale als Werbungskosten absetzen. Das gilt nicht nur für die Person, die wegen der Arbeit umzieht, sondern auch für Lebenspartner oder Lebenspartnerin und Kinder. Wer also umzieht, um täglich insgesamt mindestens eine Stunde Fahrzeit zur Arbeit (und zurück) zu sparen, kann ab 1. April mehr Geld absetzen als bisher – natürlich nur, sofern das Unternehmen die Kosten nicht übernimmt.

Konkret bedeutet das, dass die Person, die umziehen muss, einen Pauschalbetrag von 886 Euro gutgeschrieben bekommt. Jede weitere berichtigte Person bekommt 590 Euro. Damit erhöht sich die Pauschale für einen Zwei-Personen-Haushalt um 313 Euro im Vergleich zu Umzügen vor dem 1. April. Außerdem können beispielsweise doppelt gezahlte Mieten abgesetzt werden oder die Kosten für durch den Umzug notwendig gewordener Nachhilfeunterricht für Schulkinder.

Steigender Mindestlohn in einigen Branchen

Betriebliche Pflegehilfskräfte, Beamte und Zeitarbeiter dürfen mit einem höheren Lohn rechnen. Denn in beiden Bereichen wird der Mindestlohn zum 1. April angehoben. Beamte dürfen mit einer Lohnerhöhung um rund 1,8 Prozent rechnen. Für Zeit- oder Leiharbeiter erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn um 43 Cent je Stunde auf 10,88 Euro. Das dürfte allerdings nur ein Zwischenschritt sein, denn noch 2022 soll der allgemeine Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden.

Für Pflegehilfskräfte liegt er schon jetzt so hoch. Für qualifizierte Pflegehilfskräfte sogar bei 12,50 Euro und für Pflegefachkräfte bei 15 Euro. Ab ersten April steigen die Löhne in der Pflege nochmals an. Dann auf 12,55 Euro, 13,20 Euro und 15,40 Euro. Das gilt allerdings nur für Pflegepersonal, das in Betrieben angestellt ist. Wer als Pflegekraft beispielsweise in einem Privathaushalt arbeitet, bekommt weiterhin nur den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,82 Euro. Wie sich die Löhne in der Pflege weiter entwickeln, lesen Sie hier.

Rente für Selbstständige

Handwerkerin, Künstler, Hebamme – es gibt Berufe, bei denen nicht ganz klar ist, ob diejenigen, die sie ausüben Selbstständige sind oder nicht. Um Missverständnisse zu vermeiden und damit auch horrende Nachzahlungen oder – noch schlimmer – entgangene Rentenbezüge zu verhindern, gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) eine sogenannte Clearingstelle. Mit Hilfe des sogenannten „Statusfeststellungsverfahrens“ soll möglichst schnell und unkompliziert herausgefunden werden, ob eine Person als selbstständig gilt oder nicht. So wird für die Person und für den Arbeitgeber ersichtlich, ob jemand sozialversicherungspflichtig ist oder nicht.

Dieses Verfahren ändert sich jetzt. Bisher wurde nämlich nicht nur über den Erwerbsstatus entschieden – also die Frage, ob jemand als selbstständig gilt oder nicht – sondern zeitgleich auch noch darüber, welche Art der Krankenversicherung notwendig ist. Laut DRV ist das „künftig Aufgabe der Krankenkassen als Einzugsstellen.“ Außerdem gibt es in diesem Verfahren ab April die Möglichkeit, eine Prognose zu bekommen und im Fall von Unklarheiten eine mündliche Anhörung zu beantragen.

Verbraucherzentrale berät wieder vor Ort

Nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen öffnet die Verbraucherzentrale Bayern ihre Beratungsstellen wieder. Ab dem 4. April können sich Verbraucherinnen und Verbraucher nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort beraten lassen. Ratsuchende können ab sofort Termine vereinbaren.

Was im April außerdem kommt: