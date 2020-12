Rente 2021: Wenige, aber wichtige Änderungen

Die meisten Deutschen, die schon Rente beziehen oder noch in die Rentenkasse einzahlen, werden im kommenden Jahr finanziell wohl keine großen Unterschiede spüren. Aber bei den verwaltungstechnischen Strukturen im Hintergrund ändert sich einiges. Zum Jahreswechsel treten nämlich unter anderem die neuen Regeln zur Grundrente in Kraft, sie werden ab Juli umgesetzt.

Grundrente kommt: Mehr Geld für Niedrigrenten-Bezieher

Im Sommer 2020 haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz zur Grundrente verabschiedet. Es sieht vor, dass ab dem 01. Januar 2021 die Bezieher niedriger Renten eine Aufstockung erhalten können. Sie müssen dafür allerdings einige Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen mindestens 33 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und ihr Gesamt-Einkommen darf bestimmte Obergrenzen nicht überschreiten.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass rund 1,3 Millionen der knapp 26 Millionen Menschen im Rentenalter von der Aufstockung profitieren. Nach Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung dürften im Schnitt 75 Euro monatlich oben draufkommen.

Komplizierte Umsetzung der Grundrente

Den Rentenversicherern bringt die Einführung der Grundrente allerdings beträchtlichen Aufwand. Sie müssen genau prüfen, ob Rentnerinnen und Rentner einen Anspruch auf das zusätzliche Geld haben. Diese Prüfung wird sich bis in den Sommer 2021 ziehen. Die Rentenkassen erwarten, dass sie ab Juli Bescheide zur Grundrente verschicken können. Wer einen Anspruch hat, bekommt die Aufstockung gegebenenfalls rückwirkend ab Januar 2021. Einen Antrag stellen muss niemand. Die Prüfung erfolgt automatisch.

Die Zahlbeträge der Renten, bei denen es keine Aufstockung durch die Grundrente gibt, werden nächstes Jahr allerdings wahrscheinlich nicht steigen. Weil die jährliche Rentenanpassung stets mit einem Jahr Verzögerung entsprechend dem Anstieg der Löhne der Berufstätigen errechnet wird, wird im Sommer 2021 die Corona-Krise auch auf die Renten durchschlagen.

Es wird eine Nullrunde bei der Rente erwartet

Nach Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung müssten die Renten rein rechnerisch sogar spürbar sinken, und zwar um 4,1 Prozent. Doch die gesetzlich festgeschriebene "Rentengarantie" verhindert ein Absinken der Renten-Zahlbeträge. Deswegen gehen Fachleute von einer Nullrunde aus. Den offiziellen Beschluss dazu fasst die Bundesregierung im Frühjahr.

In Ostdeutschland werden die Renten voraussichtlich um 0,72 Prozent steigen, um die Angleichung der Altersbezüge in Ost und West weiter voranzubringen. Fürs Jahr 2022 erwarten die Fachleute der Deutschen Rentenversicherung dann wieder einen spürbaren Anstieg der Ruhegelder: um 4,8 Prozent im Westen und um 5,6 Prozent im Osten.

Stabiler Renten-Beitragssatz, höhere Bemessungsgrenze

Zum Jahreswechsel 2021 bleibt der Renten-Beitragssatz stabil bei 18,6 Prozent vom Bruttolohn. Allerdings steigen für Gutverdiener die Beiträge, die sie in die Rentenkassen einzahlen. Denn so wie praktisch jedes Jahr steigt auch 2021 die Beitragsbemessungsgrenze, also der Höchstbetrag, bis zu dem Sozialversicherungsbeiträge vom Bruttoeinkommen abgezogen werden.

Mit dem Jahreswechsel steigt die Beitragsbemessungsgrenze in Westdeutschland von 6900 Euro monatlich auf 7100 Euro. In Ostdeutschland steigt der Wert von 6450 Euro auf 6700 Euro. Damit erhöht sich auch der Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte, der von den Rentenkassen eingezogen wird. Er steigt von 1283,40 Euro im Monat auf 1320,60 Euro. Durch den höheren Beitrag erhöhen sich aber gegebenenfalls auch die späteren Rentenansprüche.