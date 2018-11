Renault-Nissan-Chef Ghosn in Japan festgenommen

Er gilt als einer der schillerndsten Manager der Automobilindustrie: Carlos Ghosn, der die Fäden in der Allianz der drei Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi in den Händen hält, droht ein jähes Ende seiner Karriere. Denn der Topmanager wurde nun in Japan festgenommen.

Vorwurf: Steuerhinterziehung und Veruntreuung

Monatelange Untersuchungen legten den Schluss nahe, dass Ghosn Firmengelder für private Zwecke verwendet und über Jahre falsche Angaben zu seinem Einkommen gemacht habe. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, soll er über fünf Jahre insgesamt 5 Milliarden Yen (rund 40 Mio Euro) zu wenig angegeben haben. Der Zeitung "Asahi" zufolge wurde der Hauptsitz von Nissan durchsucht. Der Konzern kündigte an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Aktien stürzen ein

Ghosn ist bei Nissan Verwaltungsratschef und bei Renault gleichzeitig Vorstandschef. Er rettete Nissan vor dem Bankrott und führte das Unternehmen in eine Allianz mit Renault und Mitsubishi. Die Renault-Aktien stürzten am Montag in Paris um zwölf Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Nissan will am Donnerstag über eine Trennung entscheiden.