Rekordpreis beim Gas: Warum sich Grundversorgung lohnen kann

Es ist eine fast schon verkehrte Welt geworden. Jahrelang wurde beim Heizen mit Erdgas geraten: such Dir einen günstigen Versorger und schließ einen sogenannten Sondervertrag mit ihm ab. Auf keinen Fall solle man in der Grundversorgung bleiben. Der Grundversorger ist das jeweilige Energieunternehmen, welches in einer Region die meisten Haushaltskunden mit Strom und Gas beliefert. Jetzt findet man kaum noch Sonderverträge – oder sie sind unglaublich teuer geworden, wie Verbraucherschützer feststellen. Die Grundversorgung könnte dadurch wieder interessant werden.

Sondertarife teils dreimal teurer

Christina Wallraf, Energiereferentin bei der Verbrauchzentrale Nordrhein-Westfalen stellt fest: "Wir erleben zum Beispiel, dass einer der größten Anbieter Deutschlands, E.ON, dass der Sondertarife anbietet, so um die 13, 14 Cent die Kilowattstunde." Das ist dreimal so teuer wie ein günstiger Gasvertrag bisher. In den Vergleichsportalen ist man ebenfalls schnell bei um die 11 Cent für die Kilowattstunde Erdgas. Damit punkten jetzt erstmals die Grundversorgungstarife.

"Ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich das irgendwann mal sage, aber in der Tat stellt es sich in manchen Kommunen im Moment so dar, dass man sagen kann, der Grundversorgungstarif ist der günstigste Tarif." Christina Wallraf, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Kündigung von bestehenden Tarifen kann sich lohnen

Beim Grundversorgungstarif werden, so eine Stichprobe in zehn großen Städten, derzeit sechs bis acht Cent fällig. Es kann sich jetzt also lohnen, keinen Sondervertrag mehr abzuschließen oder den aktuellen bei neuen und schlechteren Bedingungen zu kündigen. Allerdings muss der Grundversorger über den Schritt informiert werden. Ablehnen darf er einen aber nicht.