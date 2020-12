Rekordhoch: Warum der Bitcoin auch von Corona profitiert

Wert nicht abhängig von der Weltwirtschaft

Trotz der Aussicht auf Impfstoffe bleibt das Risiko einer Rezession in vielen Ländern bestehen. An dieses Risiko sind klassische Anlageformen wie Aktien, Staatsanleihen oder Währungen geknüpft. Bitcoins sind zwar ebenfalls nicht sicher, ihr Kursrisiko hat aber nichts mit den allgemeinen Lage in der Weltwirtschaft zu tun. Für viele Anleger sind die Cybermünzen schon deshalb im Moment eine Alternative zu Investitionen in DAX, Euro oder Bundfuture.

Paypal ermöglicht Bitcoin-Nutzung

Dass die Nachfrage nach Bitcoins derzeit so stark bleibt, liegt aber auch an Paypal. Der Bezahldienst mit mehreren hundert Millionen Nutzern hat angekündigt, der Kundschaft ab nächstem Jahr Geldüberweisungen auch mit Bitcoins oder anderen Cybermünzen zu ermöglichen, anstatt wie bisher mit Euro oder Dollar. Das war wie ein Ritterschlag für die Cyberwährung. Und dazu kommen die Projekte für virtuelle Währungen der Notenbanken in Europa, den USA und China … sowie die Facebook-Währung die nun nicht Libra sondern Diem heißen soll. Überall wird Cybergeld entwickelt und diese Aufbruchsstimmung läßt auch die Nachfrage nach Bitcoins steigen.

Kurs kann auch stark nach unten schwanken

Dennoch: Bitcoins sind ein Risikogeschäft und auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, eine plötzliche Halbierung des Kurses oder noch Schlimmeres ist jederzeit wieder möglich