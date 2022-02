Rekordergebnis für Puma – Gewinn steigt um mehr als 160 Prozent

Einen solchen Satz hat die Raubkatze aus Herzogenaurach noch nie gemacht: Der Sportartikelhersteller Puma ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen und hat sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis Rekordwerte eingefahren. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 6,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg nach einem Gewinneinbruch im ersten Pandemie-Jahr 2020 nun um mehr als 160 Prozent auf 557 Millionen Euro.

"Trotz all der Probleme und Hindernisse im Zusammenhang mit Covid-19 sowie politischen Spannungen auf der ganzen Welt hatten wir das beste Jahr in Pumas Geschichte." Bjørn Gulden Vorstandsvorsitzender von Puma

Puma gleicht Boykott in China aus

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen konnte Puma seine Lieferketten im vergangenen Jahr trotz zeitweiser Lockdowns in Vietnam, China und Bangladesch größtenteils aufrechterhalten. Großen Anteil am Ergebnis hatte der Verkauf von Kleidung und Schuhen in Nord- und Südamerika. Diese Region entwickelte sich im vergangenen Jahr mit einem Plus von mehr als 50 Prozent beim Umsatz zu Pumas stärkstem Markt und überholte die Region "Europa, Mittlerer Osten und Afrika". Boykottaufrufe gegen westliche Marken in China schmälerten im Jahr 2021 zwar den Verkauf von Puma im Reich der Mitte. Dies konnten die Herzogenauracher aber durch starke Zuwächse unter anderem in Indien und Japan kompensieren, so dass auch die Region Asien/Pazifik unter dem Strich ein Plus von über zehn Prozent verzeichnete.

Olympia und Fußball beflügeln Verkaufszahlen

Beflügelt wurde der Verkauf von Sportmode zuletzt auch durch mehrere Sportgroßereignisse, die aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben worden waren. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewannen von Puma ausgerüstete Athleten zahlreiche Medaillen. Italien wurde in Puma-Ausrüstung Fußball-Europameister. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr in den DAX-40 aufgenommen worden ist, plant, eine Dividende von 72 Cent pro Aktie auszuschütten.

Puma strebt weiteres Wachstum an

Für das Jahr 2022 erwartet Puma ein weiteres Wachstum von mindestens zehn Prozent sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Trotzdem weist das Unternehmen auf gleich mehrere Unsicherheiten hin: Zum einen startete das Jahr rund um die Welt mit einem Allzeithoch von Covid-19-Fällen, so dass mehrere Länder erneut strenge Auflagen für den Import und Export von Gütern verhängt haben, was wiederum die Lieferketten belastet. Zum anderen bleibt der Absatz westlicher Marken in China und den umliegenden Ländern weiterhin schwierig. Hinzu kommen aktuell geopolitische Spannungen, nicht zuletzt durch den Ukraine-Konflikt.