Rekord: Im Dezember 2,7 Prozent Arbeitslose in Bayern

Auch Unterbeschäftigung niedriger

Zählt man zu den Arbeitslosen diejenigen hinzu, die Kurse der Arbeitsagenturen und Jobcenter besuchen oder kurzfristig erkrankt sind, ergibt sich die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigung. Dazu zählten im Dezember insgesamt 295.567 Männer und Frauen, 18.415 weniger als ein Jahr zuvor.

Hohe Nachfrage nach Fachkräften

In der zweiten Jahreshälfte von 2018 hat sich nach Angaben der Arbeitsmarktexperten die Dynamik auf dem bayerischen Arbeitsmarkt etwas abgeschwächt. Mit einer Trendwende sei allerdings nicht zu rechnen. Die Beschäftigung steige an, und der Bedarf an Arbeitskräften sei nach wie vor hoch. Die Wirtschaft im Freistaat sucht laut Regionaldirektion hauptsächlich Fachkräfte: 64 Prozent der 126.919 offenen Stellen im Bestand der Arbeitsagenturen betreffen Fachkräfte, weitere 18 Prozent Spezialisten und Experten.

Große Unterschiede zwischen den Bezirken

Unter den Regierungsbezirken verzeichnen die Oberpfalz und Schwaben mit einer Arbeitslosenquote von jeweils 2,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote im Freistaat, gefolgt von Oberbayern und Unterfranken mit jeweils 2,6 Prozent. Niederbayerns Quote liegt mit 2,8 Prozent nach wie vor unter der Dreiprozentmarke. Mit 3,1 Prozent in Oberfranken und 3,3 Prozent in Mittelfranken liegen die beiden Bezirke über dieser Marke.

Eichstätt weiterhin Spitzenreiter, rote Laterne hängt in Schweinfurt

Beim Blick auf die Landkreise und kreisfreien Städte erweist sich der Landkreis Eichstätt mit einer Arbeitslosenquote von 1,2 Prozent wiederholt als bayerischer Spitzenreiter. Die Stadt Schweinfurt verzeichnet mit 5,5 Prozent aktuell die höchste Arbeitslosenquote in Bayern.