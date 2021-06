Tipps für die richtige Reiseversicherung während der Pandemie

Viele Reisebüros bieten beim Abschluss einer Reise ein Versicherungspaket mit an. In der Regel arbeiten sie mit wenigen Versicherern zusammen. Für jede verkaufte Versicherung kassieren Reisebüros eine Provision - nach Schätzungen von Branchenkennern zwischen 15 und 30 Prozent. Darum kann es sich lohnen, sich selbst schlau zu machen.

Corona sorgt für ein höheres Risiko bei Reisebuchungen

Der Coronatest vor dem Flug ist positiv – schon ist der Urlaub im Eimer. Und wer sich am Ferienort ansteckt oder gar erkrankt, hat noch ganz andere Probleme. Zwar versprechen manche Reiseveranstalter, die Kosten für eine Quarantäne und einen verspäteten Rückflug zu übernehmen, doch das allein reicht laut Verbraucherschützern nicht aus.

Auslandsreisekrankenversicherung empfiehlt sich generell

Auslandsreisekrankenversicherungen kosten nicht viel und zahlen auf der ganzen Welt Behandlungskosten in jeder Höhe, notfalls auch den Rücktransport – was die gesetzliche Krankenkasse nicht macht. Allerdings sollten Urlauber überprüfen, ob die Police auch Covid-19 einschließt und sich das am besten vom Versicherer schriftlich bestätigen lassen, rät die Stiftung Warentest.

Reiserücktritt- und Abbruchversicherung lohnen nur bedingt

Die Rücktrittsversicherung kommt für die Kosten auf, wenn man etwa wegen eines positiven Tests den Urlaub nicht antreten kann. Wer nach dem Einchecken von dem positiven Ergebnis erfährt, muss die Abbruchversicherung in Anspruch nehmen. Diese zahlt möglicherweise auch für eine Quarantäne am Urlaubsort. Aber nicht immer. Hier gilt es: das Kleingedruckte im Vertrag genau zu studieren.

Denn Fakt ist: Bei etlichen Reiserücktrittsversicherungen sind Pandemien ausgeschlossen. So hat sich Finanztest 50 Policen angeschaut und nur 16 leisteten uneingeschränkt. Grundsätzlich gilt zudem: Es sind keine Reisen abgedeckt, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat.

Pandemie extra versichern

Bei einigen Versicherern kann man "Pandemie" extra abschließen. Die Ergänzungsangebote gehen da aber weit auseinander. Der eine bietet pro gebuchte Reise einen einmaligen Schutz für einen Betrag ab 15 Euro an, bei einem anderen orientieren sich diese Zusatzbeträge am Reisepreis. Je teurer der ist, desto höher ist der Ergänzungsaufschlag. Bei einem Reisewert von 2.000 Euro kostet dieser zum Beispiel knapp 80 Euro.

Auch da rät Barbara Bückmann von Finanztest genau hinzuschauen und darauf zu achten, dass nicht nur Covid, sondern auch die Quarantäne versichert ist. So mühevoll und aufwendig es ist, die richtige Versicherung derzeit rauszusuchen, die Fachfrau rät dazu, eine Reiserücktrittversicherung mit einer Ergänzungsmöglichkeit abzuschließen.

Vorsicht vor Versicherungspaketen

Manche Reisebüros bieten gleich ganze Versicherungspakete an. Doch gerade weil bei den Policen der Teufel im Detail steckt, rät Barbara Bückmann von Finanztest davon ab. Man schließe zum einen Versicherungen ab, die man gar nicht brauche, wie zum Beispiel eine Gepäckversicherung und zum anderen seien die Tarife nicht so gut wie beim Versicherer direkt.