Reiseverkäufer bieten Klimaschutzpakete an

Wie können Urlaube weniger klimaschädlich gestaltet werden und wie gelingt es, den Kunden dafür zur Kasse zu bitten? Ein großer Schritt soll dabei sein, Reisenden sogenannte Klimaschutzpakete bei Pauschalreisen zu verkaufen. In wenigen Wochen wollen Reisebüros diese automatisch anbieten.

Reisebüros sollen bei CO2-Kompensation vorpreschen

Den CO2-Ausstoß eines Urlaubsflugs zu kompensieren durch einen Ausgleich an anderer Stelle – dafür gibt es schon seit Jahren Anbieter wie Klima-Kollekte, Primaklima oder Myclimate. Doch nur rund ein Prozent der Reisenden lassen sich bislang auf diesen teilweise abschätzig genannten Ablasshandel ein. Angesichts der verstärkten Nachhaltigkeitsdiskussion hat der Deutsche Reiseverband die Branche jüngst jedoch zu mehr Engagement aufgerufen. Die Reisebüros sollen bei der CO2-Kompensation nun vorpreschen.

20 bis 70 Euro für Klimaschutzpakete

Die Allianz QTA, zu der fast zwei Drittel aller deutschen Reisebüros gehören, hat sich mit der Klimaagentur Atmosfair zusammengetan. Ziel ist es, dass die Reisebüros in Kürze bei jedem Reisevorschlag dem Kunden automatisch auch ein sogenanntes Klimaschutzpaket anbieten. Je nach Entfernung für 20 bis 70 Euro. Das Geld soll hauptsächlich in klimaneutrales E-Kerosin für Flugzeuge fließen. Auch erneuerbare Energien in Afrika sollen damit gefördert werden. Neben QTA planen andere Reisebüro-Allianzen ähnliche Modelle. Spannend bleibt, ob den Kunden etwa bei einer vierköpfigen Familien-Fernreise mittlerweile der Klimaschutz wirklich 280 Euro wert sein wird.