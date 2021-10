Reiseverband blickt verhalten zuversichtlich auf neues Jahr

Seit mehr als eineinhalb Jahre hat die Corona-Pandemie die Reisebranche im Griff. Ob Veranstalter oder Reisebüros – viele Firmen hätten ohne die Hilfe des Staates nicht überlebt. Das Umsatz-Minus lag im Vergleich zur Zeit vor Corona bei rund 70 Prozent. Besonders hart hat es die Wintersaison getroffen. Die Branche hat in der vergangenen Wintersaison nur sechs Prozent des früheren Umsatzes gemacht. Im Sommer betrug das Minus nach Angaben des Deutschen Reiseverbands DRV immer noch mehr als 50 Prozent.

Einbruch bei Fernreisen und Kreuzfahrten

Insgesamt beträgt der Umsatzrückgang im zurückliegenden Tourismusjahr bei Pauschalreisen demnach fast zwölf Milliarden Euro. Besonders drastisch war der Einbruch bei Fernreisen und Kreuzfahrten. Und beim Blick auf die kommenden Monate sind Reiseanbieter und Vermittler nur verhalten optimistisch, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig.

Reisebranche erwartet weiter schwieriges Geschäft

Die Einreisebestimmungen in vielen Urlaubsländern ändern sich immer wieder – und das auch kurzfristig. So erwarten die Firmen weiterhin schwierige Zeiten. Einer DRV-Umfrage zufolge rechnet die Pauschalreisebranche frühestens in zwei Jahren wieder mit einem normalen Geschäft.