Reiseveranstalter locken teilweise mit großzügigen Storno-Regeln

Viele Anbieter von Pauschalurlauben zeigen sich kulanter als sonst – sollte der Kunde eine Reise nicht antreten können oder wollen. Beim Branchenprimus TUI zum Beispiel können in diesem Jahr gebuchte Urlaube bis 14 Tage vor Abreise für Kunden kostenlos umgebucht werden – das gilt aber nur für Aufenthalte bis Mitte April. Deutlich kundenfreundlicher zeigen sich die Nummer zwei und drei im Markt: DER Touristik und FTI. Sie versprechen sogar eine kostenlose Stornierung. Die Anzahlung gibt es also zurück – und das sogar für derzeit gebuchte Reisen bis Ende Oktober des nächsten Jahres.

Kreuzfahrt-Anbieter zurückhaltend

Keine Sonderregeln gibt es bei Schauinsland-Reisen. Der Veranstalter verlangt Stornogebühren wie sonst auch. Wenig bis gar nicht kulant zeigen sich die meisten Kreuzfahrt-Konzerne: Bei MSC gibt es keine Ausnahmeregeln. AIDA bietet – je nach Reise - bis 30 oder 60 Tage vorher eine kostenfreie Umbuchung an. Bei Hapag-Lloyd fallen bei einer Absage bis 90 Tage vorher 200 Euro an. Noch weiß keiner, ob angesichts der Corona-Pandemie eine Reise in den kommenden Monaten klappen wird. Ein Blick in die aktuellen Stornoregeln kann sich also lohnen.