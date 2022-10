Reisen statt heizen: Rechnet sich das?

Wer den hohen Heizkosten entfliehen will, der könnte ja den Winter in einer wärmeren Gegend verbringen. Bei den hohen Heizkosten rechnet sich das vielleicht sogar - das hat sich möglicherweise der eine oder andere überlegt. Unter dem Motto "Reisen statt heizen" haben auch schon viele Reiseveranstalter entsprechende Angebote im Programm. Aber Vorsicht: So verlockend die Idee auf den ersten Blick erscheinen mag - unterm Strich dürfte es selten günstiger sein als in der heimischen Wohnung.

Homeoffice im Ausland

Den Winter auf den Kanaren zu verbringen: Für einige deutsche Rentner ist das nichts Ungewöhnliches. Um der Energiekrise zu entkommen, könnten in der kommenden kalten Jahreszeit aber noch viel mehr Deutsche auf diese Idee kommen, sofern es die Lebensumstände zulassen. Beispielsweise könnte das für kinderlose Freiberufler infrage kommen oder für Angestellte mit einer großzügigen Homeoffice-Regelung. Für die Verbindung von Arbeit und Ferien gibt es bereits ein neudeutsches Wort: "Workation".

Reiseveranstalter bieten spezielle Auslandsaufenthalte

Ein solcher Auslandsaufenthalt lässt sich natürlich selbst organisieren. Beispielsweise kann man über das Internet Flug, Apartment und eventuell Leihwagen buchen. Wer es unkomplizierter will: Viele Reiseveranstalter bieten spezielle Langzeitaufenthalte an - teilweise unter besagtem Motto: "Reisen statt heizen". Angenehme Temperaturen herrschen im Winter beispielsweise auf den Kanaren, in Nordafrika, in der Türkei oder in Asien. Veranstalter wie TUI und Dertour sprechen bereits von einer gestiegenen Nachfrage nach Langzeiturlauben.

All-Inclusive für weniger als 30 Euro am Tag

Die Preise für diese Angebote richten sich nach dem Anspruch des Reisenden. Schon mit weniger als 30 Euro pro Tag ist ein Langzeitaufenthalt im Ausland zu haben. So hat der Münchner Veranstalter FTI jüngst mit dieser Offerte geworben: Ab Januar drei Monate Tunesien mit Flug und All-Inclusive-Hotel für 1.800 Euro. Konkurrenten wie TUI und Dertour sprechen mit gezielten Aktionen ebenfalls Kunden an, die dem Winter in Deutschland für längere Zeit entfliehen möchten.

Sparpotential lässt sich nicht genau beziffern

Das in der heimischen Wohnung gesparte Gas oder Öl kann einen Teil zum Reisebudget beitragen. Laut Verbraucherschützern entfallen rund 70 Prozent der jährlichen Heizkosten auf den Winter. Die Heizung zuhause komplett abschalten sollte der Langzeit-Urlauber aber nicht. Es droht sonst Schimmel an den Wänden. Wieviel Geld sich durch die zurückgedrehte Heizung wirklich sparen lässt, ist in vielen Fällen noch offen: Was die Gasheizung in den nächsten Monaten wirklich genau kosten wird, ist derzeit unklar.

Kostenfaktoren: Miete, Krankenversicherung

Außerdem laufen zuhause Miete und Nebenkosten natürlich weiter. Nicht vergessen sollten Langzeitreisende den Gesundheitsschutz. Innerhalb der EU sind die Bürger von der gesetzlichen Krankenkasse bis zu einem gewissen Grad abgesichert. Das gilt aber nicht für das außereuropäische Ausland. Hier sind Krankenversicherungen, die über einen Zeitraum von meist acht Wochen hinausgehen, oft teuer.

Eigene Wohnung vermieten: Steuern beachten!

"Reisen statt heizen" so verstanden, dass die gesparten Heizkosten den Auslandaufenthalt finanzieren – diese Rechnung wird wohl nicht aufgehen. Es sei denn, der Reisende vermietet in der Zeit seine Wohnung in Deutschland. Allerdings muss bei einer Mietwohnung der Vermieter zustimmen. Und Achtung: Auf das eingenommene Geld fallen Steuern an!