Reisebranche: Weniger Angebote bei Tui und mehr Schulden

Der Reisemarktführer Tui hat bereits hart auf die Pandemie reagiert und viele Einschnitte vorgenommen. Nun muss der durch die Corona-Krise stark gebeutelte Touristikkonzern mitten in der sonst so ertragreichen Sommersaison Schulden machen und verliert obendrein sein komplettes Eigenkapital.

Das geht aus den Zahlen zum dritten Quartal hervor, die das Hannoveraner Unternehmen heute vorgelegt hat. Dort, wo Urlaub problemlos möglich ist, versucht Tui die Kapazitäten möglichst gut auszulasten. Doch insgesamt wird der Konzern seine Reiseangebote nicht wie zuvor geplant auf 75 Prozent, sondern sogar auf 60 Prozent herunterfahren.

Erhoffter Reiseboom bleibt aus

Hauptproblem zurzeit ist, dass der erhoffte Reiseboom in Großbritannien zur Sommersaison bislang ausbleibt. Die Regierung in London hat alle Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erst im Juli beendet, davon konnte die Touristik noch nicht profitieren.

Es gibt neue Reisebeschränkungen in der EU, häufig verbunden mit Quarantäne. In den USA besteht sogar ein Einreiseverbot. Von den schweren Waldbränden in der Türkei und in Griechenland sieht Tui-Chef Joussen sich bislang nicht betroffen.

Verlust übertrifft Umsatz

Dennoch betrug der Verlust allein im abgelaufenen Quartal 748 Millionen Euro und war damit höher als der Umsatz. Vor einem Jahr zum Höhepunkt der Corona-Krise war der Betriebsverlust sogar doppelt so hoch. 4,3 Milliarden Euro Finanzhilfe bekam Tui vom deutschen Staat.

Immerhin freut sich Joussen über eine Million Buchungen mit steigender Tendenz. Wegen der schlechten Auslastung wurde das Angebot gegenüber 2019 aber weiter zurückgefahren auf nunmehr 60 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise.