Reisebranche immer stärker in Bedrängnis

Die Bundesregierung steuere die Reisewirtschaft in einen zweiten sektoralen Lockdown, indem sie immer mehr Destinationen zu Risikogebieten erklärt, beklagt der Reiseverbandspräsident Norbert Fiebig in einem Interview der Funke-Mediengruppe. Dabei seien die Warnungen teilweise absurd. In Spanien gebe es zahlreiche Inseln, auf denen es keinen einzigen Corona-Hotspot gebe, wie Lanzarote, Formentera und Menorca, dennoch seien sie auf der Warnliste, so Fiebig.

Spahn rät vom Herbsturlaub im Ausland ab

Gesundheitsminister Jens Spahn hat nun deutlich den Bürgern abgeraten, den Herbsturlaub im Ausland zu verbringen – mit Hinweis auf die massenhafte Corona-Verbreitung im Winter in Ischgl. Für die ohnehin leidenden Touristikfirmen ist die Situation ein Desaster. Laut DRV-Präsident Fiebig sind knapp 70 Prozent der Reisebüros in ihrer Existenz bedroht, bei den Reiseveranstaltern sind es mehr als die Hälfte.

TUI mit Milliardenhilfe, Mittelständler allein gelassen

Vor allem kleinere und mittelgroße Firmen werden weitgehend allein gelassen, während der Brancheriese TUI Staatshilfen von bislang fast drei Milliarden Euro bekommen hat, moniert der Tourismus-Mittelstandsverband ASR. Einige Beobachter erwarten sogar, dass der Staat sich – ähnlich wie bei der Lufthansa – in Kürze an der TUI beteiligen wird.