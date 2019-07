Reinraumfertigung in neuem Siemens-Gerätewerk

Stromrichter steuern die Drehzahl und das Drehmoment von Motoren, die beispielsweise in Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen. Siemens investiert damit in die Herstellung sensibelster Technologien, bei deren Herstellung selbst kleinste Partikel vom Bruchteil eines Mikrometers schädlich sind.

„Mit der Technologie der Reinraum-Fertigung holen wir uns eine Kernkompetenz in der Herstellung von Leistungselektronik ins Unternehmen. Zum Nutzen unserer Kunden können wir nun innovativer, kompakter und flexibler produzieren und damit insgesamt unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.“ Klaus Helmrich, CEO der Siemens Operating Company Digital Industries

In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde die Reinraumfertigung für rund 18 Millionen Euro aufgebaut und in Testphasen ausprobiert. Mit der Investition sind bereits jetzt rund 30 innovative und hochwertige Arbeitsplätze am Standort Erlangen entstanden. Weitere Stellen sollen folgen, so ein Siemens-Sprecher.

Innenminister Herrmann lobt „beste Voraussetzungen“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte den neuen Reinraum als „starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Erlangen und die ganze Region. Mit diesem hochmodernen neuen Produktionsbereich schafft Siemens beste Voraussetzungen für den Erfolg von morgen.“