Rehau AG: Firmengründer Helmut Wagner mit 95 Jahren gestorben

Der Kunststoffhersteller Rehau AG trauert um seinen Firmengründer Helmut Wagner. Im Alter von 95 Jahren starb er am vergangenen Sonntag in der Schweiz im Kreis seiner Familie, teilt das Unternehmen mit, das aus der gleichnamigen Stadt Rehau im Landkreis Hof stammt.

Helmut Wagner hat "die Welt der Kunststoffe geprägt"

"Die große Anteilnahme am Tod unseres Vaters kommt aus vielen Regionen der Welt. Das rührt uns als Familie sehr", so Jobst Wagner, einer der beiden Söhne des Firmengründers, der das Unternehmen 1948 ins Leben rief. Wagner habe die Welt der Kunststoffe geprägt und damit einer ganzen Branche wichtige Impulse gegeben, heißt es in dem Nachruf der Rehau AG.

Rehau AG: Familienbetrieb wird zum weltweiten Unternehmen

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich das Familienunternehmen zu einem internationalen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 3,3 Milliarden Euro. Angefangen mit drei Mitarbeitern, beschäftigt die Rehau AG inzwischen rund 20.000 Angestellt weltweit, davon 8.000 in Deutschland. Im Jahr 2000 übergab Helmut Wagner die Leitung der Firmengruppe an seine beiden Söhne. Zuletzt hatte der Kunststoffhersteller auch wegen Corona Stellen abbauen müssen.

Wagner ist Ehrenbürger der Stadt Rehau

Doch auch außerhalb des Unternehmens war Helmut Wagner geschätzt: Vor etwa sechs Jahren erhielt er von der Stadt Rehau die Ehrenbürgerschaft, die höchste Auszeichnung die eine Gemeinde vergeben kann. Im Herbst vergangenen Jahres wurde zudem eine Schule nach ihm benannt. "Helmut Wagner hat im Laufe seines Wirkens etwas geschaffen, das mit Worten zu würdigen nicht möglich ist. Er hat mit Pioniergeist und Engagement ein Weltunternehmen hervorgebracht, aber sein Herz ist weiterhin in Rehau", lautete ein Auszug aus dem damaligen Grußwort der Schuleinweihung von Hofs Landrat Oliver Bär (CSU).