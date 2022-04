Regionalbank wird zum Bitcoin-Dienstleister

Börsen-Riesen wie die US-Unternehmen Coinbase oder Kraken sind für Käufer von Digitalwährungen seit Jahren schon bekannte Anlaufstellen. Jetzt positionieren sich aber nicht nur weitere deutsche Großbanken und Start-Ups in diesem Wachstumsmarkt. Auch Regionalbanken wollen ein Stück vom Krypto-Kuchen. Das zeigt die Ingolstädter Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte.

Die Oberbayern wollen sich nach eigenen Angaben auch in diesem Finanzbereich als Ansprechpartner etablieren. "Wir nehmen seit geraumer Zeit ein gesteigertes Interesse unserer Kunden zu diesem Thema wahr und wollen sie auch in diesem Bereich nicht alleine lassen", erklärt Andreas Streb, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bank. Das Thema Bitcoin sei in allen Altersklassen relevant.

Informationen zum Bitcoin - statt Beratung

Zwei Jahre lang haben laut Streb die Vorbereitungen gedauert. Bayerns zweitgrößte Genossenschaftsbank mit 45 Filialen hat nach eigenen Angaben in dieser Zeit fast alle seiner 750 Mitarbeitenden zum Thema Bitcoin geschult und eine Testphase durchlaufen. In der vergangenen Woche ist das Projekt nun für alle Kundinnen und Kunden an den Start gegangen.

Die Bank will zum einen Informationsgespräche zum Thema anbieten. Dabei soll es um Grundlagen und die Verwahrung der Kryptowährung gehen. Explizit spricht die Bank dabei nicht von einem Beratungsgespräch. Zum anderen sollen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bekommen, über ein eigenes Handelsportal selbst Bitcoins erwerben und veräußern zu können. Ein Automat in der Filiale soll Euroscheine in Bitcoin wechseln können.

Bitcoin-Verwahrung in Kundenhand

Die digitalen Schlüssel zu den Bitcoinbeständen sind dabei laut Bankmanager Andreas Streb zu keinem Zeitpunkt im Besitz der Bank, sondern ausschließlich in der Hand der Kundin oder des Kunden. So könne verhindert werden, dass Hacker die Bitcoins stehlen. Eine Verwahrlizenz für Kryptowerte bei der Aufsichtsbehörde BaFin habe die VR-Bank Bayern Mitte daher gar nicht beantragen müssen, erklärt Streb.

Hohe Volatilität beim Bitcoin

Das Ingolstädter Bankhaus ist die erste Genossenschaftsbank in Bayern, die den Bitcoinhandel anbietet. Einige Wochen zuvor ist die VR-Bank Kurpfalz in Heidelberg mit einem ähnlichen Angebot an die Öffentlichkeit gegangen. Bemerkenswert hierbei: sie empfiehlt auf ihrer Webseite die Geldanlage in Kryptowährungen explizit nicht. Kunden würden hohe Wertschwankungen und Preismanipulationen riskieren, ist dort zu lesen. Auch ein Totalverlust sei möglich.

Und auch die Ingolstädter sprechen dem Bitcoin nur bedingt eine Eignung als Geldanlage zu, nämlich bei einem langen Anlagehorizont. Deutlich hingegen warnt das Verbraucherportal "Finanztipp": Währungen wie der Bitcoin seien bislang weitgehend unreguliert. Wie sich mittel- und langfristig die Nachfrage nach Bitcoin entwickelt, sei kaum vorherzusagen.