Regierungskreise: Geplante Gas-Umlage steht in Frage

Im Herbst soll eine staatliche Umlage die Gaspreise der Verbraucher zusätzlich verteuern. Die Frage ist nun, ob es so weit kommt. Denn das aktuelle Energie-Sicherungsgesetz (Ensig) erlaubt eine solche Umlage für Kunden mit Festpreis-Verträgen nicht, heißt es in einem Reuters-Bericht. Nach ersten Schätzungen aus der Branche sind das bis zu ein Viertel aller Verträge - vorwiegend mit Haushalts- und Industrie-Kunden, die auf teils mehrere Jahre festgelegte Preise oder spezielle Klauseln zu staatlichen Umlagen hätten.

Als Lösung werde erwogen, im September das Gesetz noch einmal zu ändern, damit die Umlage ab Oktober greifen kann. Ein Sprecher des Wirtschaftsministerium sagte lediglich, Aspekte wie die Festbeträge müssten noch geklärt werden. Mit Fragen wie einer möglichen Gesetzesänderung befasse sich die Regierung intern.

Zusatzkosten bis zu 1.000 Euro

Die Umlage soll Importeuren wie Uniper zugute kommen, die ausgefallene Lieferungen aus Russland kurzfristig und teuer am Markt nachkaufen müssen. Wegen bestehender Verträge mit den Kunden dürfen sie die gestiegenen Preise aber bisher nicht weitergeben. Durch die Umlage sollen 90 Prozent der Extra-Kosten der Importeure auf alle Kunden weitergegeben werden, und zwar mit einem gleichen Betrag pro Kilowattstunde für jeden - unabhängig davon, wo er seinen Vertrag geschlossen hat. Denn für einen vierköpfigen Haushalt könnte die Umlage Zusatzkosten von bis zu 1.000 Euro bedeuten - zusätzlich zu den bereits jetzt im Vertrag mit bestimmten Fristen möglichen Preis-Erhöhungen.

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox liegen wegen der Umlage die Mehrkosten inklusive Mehrwersteuer bei einer Spanne von 1,5 Cent bis 5 Cent pro Kilowattstunde für einen Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr zwischen 89 Euro und 298 Euro. In einem Paar-Haushalt mit einem jährlichen Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunde lägen die Mehrkosten zwischen 214 und 714 Euro, für einen Haushalt mit Einfamilienhaus und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunde zwischen 357 und 1.190 Euro.

Würde die Mehrwertsteuer wegfallen, würde der Single-Haushalt laut Verivox zwischen 14 Euro und 48 Euro entlastet, der Paar-Haushalt um 34 Euro bis 114 Euro und der Haushalt mit Einfamilienhaus zwischen 57 Euro und 190 Euro.

Keine Mehrwertsteuer?

Die Koalition prüft derzeit diesen möglichen Wegfall der Mehrwertsteuer auf die Umlage. "Die Umlage darf keine Basis für weitere Steuereinnahmen sein. Deshalb wird gerade geprüft, ob die Mehrwertsteuer auf die Umlage entfallen kann", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, der dpa am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Energie- und Klimaausschusses des Bundestags. "Sollte dies technisch nicht möglich sein, ist für mich klar, dass die staatlichen Mehreinnahmen zusammen mit weiteren Entlastungen an die Verbraucher zurückgegeben werden müssen."

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, nach der derzeitigen Rechtslage sei die Gas-Umlage Teil der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Das Ministerium prüfe Wege, mit denen erreicht werden könne, dass Gaskunden in diesem Zusammenhang keine zusätzlichen Belastungen entstehen. Der CDU-Energiepolitiker Andreas Jung forderte in der "Welt", die Bundesregierung müsse sofort ihren Plan zurücknehmen, auf die Gasumlage 19 Prozent Mehrwertsteuer draufzuschlagen. "An dieser Mehrbelastung darf der Staat nicht auch noch verdienen."

Die Regierung will für ärmere Haushalte etwa über eine Wohngeld-Reform ein Entlastungspaket schnüren. Der Deutsche Städtetag brachte staatliche Hilfen für überforderte Haushalte ins Spiel. "Der Bund sollte die Umlage durch staatliche Zuschüsse verringern, wenn die Preise am Markt noch weiter steigen und damit eine zu große Belastung der Verbraucher und der Wirtschaft droht", sagte Städtetags-Präsident Markus Lewe der Deutschen Presse-Agentur.

Entwurf stellt drohenden Gasmangel fest

Ziel der Umlage ist es, vor allem die Importeure und dann auch die Versorger zu stabilisieren, wie es auch im Entwurf der Umlage-Verordnung heißt, die Reuters vorliegt: "Die Entlastung der Gasimporteure von der alleinigen Tragung der finanziellen Last der Ersatzbeschaffung ist erforderlich, um ihre Insolvenz und damit ihren Ausfall in der Gaslieferkette zu verhindern." Die Verordnung, die Details regelt, soll trotz der rechtlichen Probleme von der Regierung beschlossen werden und könnte dann auf neuer rechtlicher Grundlage ab September in Kraft treten. Allerdings kommt die Regierung so unter großen Zeitdruck.

Die Verordnung regelt auch, dass die Umlage für Industrie und Haushalte alle drei Monate neu angepasst wird - je nachdem wie hoch die Ersatz-Beschaffungskosten der Importeure sind. Zudem stellt die Regierung dem Entwurf zufolge erstmals eine Gas-Mangellage fest, die Voraussetzung für die Umlage ist. Danach rechnet der Bund nicht mit einer Erhöhung der stark gedrosselten Lieferungen Russlands: "Aus dem willkürlichen Verhalten der Russischen Föderation ergibt sich ein hohes Risiko, dass die Lieferungen im Gegenteil noch weiter gedrosselt werden." Damit sei die Voraussetzung für die Abgabe nach dem Energie-Sicherungsgesetz erfüllt.

Branchenkreise: Speicher-Umlage wohl ab November

Die genaue Höhe der Umlage für alle Verbraucher soll Mitte August veröffentlicht werden. Sie soll zwischen 1,5 und fünf Cent je Kilowattstunde liegen. Derzeit kostet eine Kilowattstunde laut Vergleichsportal Verivox durchschnittlich etwa 26 Cent, vor einem Jahr waren es noch weniger als sechs Cent gewesen.

Den Kunden droht zudem ab November eine zweite Gas-Abgabe nach dem Gas-Speichergesetz. Branchenkreisen zufolge wollten die Versorger darauf zunächst wegen geringer Beträge verzichten. Eine mögliche Umlage hätte weniger als 0,5 Cent betragen, was den bürokratischen Aufwand nicht gelohnt hätte. Das kürzlich verschärfte Gas-Speichergesetz sieht jedoch höhere Füllstands-Vorgaben vor, in der Folge muss auch mehr Gas gekauft werden. Ob die Umlage kommt und wie hoch sie dann ist, hängt jedoch auch von der Entwicklung der Gas-Preise gerade im Winter ab. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte, eine Speicher-Umlage halte er nach derzeitiger Lage für eher unwahrscheinlich.

Mit Material von Reuters und dpa