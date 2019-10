Regierung senkt Wachstumsprognose deutlich

Im April hatte die Bundesregierung noch mit einem Plus von 1,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet – jetzt erwartet sie nur noch ein Prozent. Für das laufende Jahr bleibt die Prognose unverändert. Die Regierung, wie auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten ein Wachstum von 0,5 Prozent. 2018 war das Bruttoinlandsprodukt noch um 1,4 Prozent gestiegen.

Handelskonflikte bremsen die Wirtschaft

Vor allem die exportstarke deutsche Industrie wird von internationalen Handelskonflikten und Unklarheit um den Brexit belastet. Das sorgt für Unsicherheiten und bremst Investitionen. Deutsche Schlüsselbranchen wie der Auto- und Maschinenbau sowie die Elektro- und Chemieindustrie bekommen das längst zu spüren. Die Binnennachfrage sei allerdings weiterhin intakt, so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Beschäftigung und Einkommen würden weiter steigen und der Bausektor sei weiter in Hochkonjunktur.

"Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise." Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister

Wirtschaft freut sich über Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen

Die Unterhändler der EU und Großbritanniens haben sich auf einen Brexit-Vertrag geeinigt. Doch ob das Abkommen am Ende auch so umgesetzt wird, ist ungewiss. Der heutige Durchbruch könnte die Lage entspannen und die Wirtschaft beflügeln. Axel Sir von der IHK Schwaben spricht von einer "äußerst guten Nachricht" für die gesamte bayerische Wirtschaft. Man habe "fast nicht mehr damit gerechnet, dass ein so großer Schritt noch möglich ist". Die Unternehmen, die mit Zollangelegenheiten zu tun hätten, seien inzwischen gut auf einen Austritt Großbritanniens vorbereitet.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer, bezeichnet die jetzt erzielte Einigung in den Brexit-Verhandlungen als einen ersten Lichtblick seit langer Zeit, bleibt jedoch skeptisch.

"Der No-Deal-Brexit ist aber erst vom Tisch, wenn die Parlamente auf britischer wie auf EU-Seite zugestimmt haben." Eric Schweitzer, Deutsche Industrie- und Handelskammertag

Großbritannien wichtiger Handelspartner Bayerns

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft begrüßt, dass zwischen der EU-Kommission und der britischen Regierung nun doch noch eine Verhandlungslösung zum Brexit erzielt werden konnte. Das Vereinigte Königreich liegt auf dem fünften Platz der wichtigsten Exportländer Bayerns.