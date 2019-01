Regierung rechnet im Jahreswirtschaftsbericht mit Wachstumsdelle

Die Bundesregierung geht für das kommende Jahr von einem deutlich geringeren Wirtschaftswachstum aus. Aus Koalitionskreisen heißt es: Der Jahreswirtschaftsbericht 2019 rechnet nur noch mit einem Plus von 1,0 Prozent. Im Herbst hatten die Experten des Wirtschaftsministeriums noch vorhergesagt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent steigen wird.

Es hängt auch am Brexit

Das Ministerium selbst will diese Zahlen nicht kommentieren und verweist auf die offizielle Präsentation in der kommenden Woche. Doch schon heute ist klar: Die Hängepartie um den Brexit ist ein zentraler Grund für die pessimistischen Aussichten. Der Bundesverband der deutschen Industrie hatte jüngst vor einem "Desaster" gewarnt, wenn es zu einem ungeregelten Austritt Großbritanniens kommt. Die Regierung blickt auch deswegen weniger optimistisch in die wirtschaftliche Zukunft, weil sich die Weltwirtschaft abkühlt. Nur bei der Binnennachfrage sind die Experten des Wirtschaftsministeriums optimistisch.

Knackpunkt China

Von einem "frostigen Start ins neue Jahr" sprach Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Wir können froh sein, dass Sonderfaktoren wie die Erholung der Autoproduktion von den Abgastest-Problemen trotzdem für ein positives Wachstum im ersten Quartal sorgen dürften". Mittelfristig komme es vor allem auf China an. Krämer rechnet damit, dass das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt dank des Konjunkturprogramms der Regierung wieder an Tempo gewinnt.

Regierung muss gegensteuern

Mittelstandspräsident Mario Ohoven mahnte, die Regierung habe es in der Hand, den Konjunktureinbruch durch "echte Wachstumsimpulse noch zu stoppen". Eine wirksame Sofortmaßnahme sei die vollständige Abschaffung des Soli für alle. Auch eine steuerliche Forschungsförderung und der flächendeckende Breitbandausbau könnten dazu beitragen, Zukunftsinvestitionen zu fördern.

Die Grünen-Wirtschaftsexpertin Kerstin Andreae äußerte sich ähnlich. Statt Forschung und Innovation zu fördern, streite sich die Koalition nun schon "monatelang um den Soli". Wichtig sei stattdessen, "in den Wandel zu investieren und die Chancen von Digitalisierung und Energiewende zu erschließen".

FDP-Chef Christian Lindner forderte im "Handelsblatt" eine Agenda 2030. "Diese sollte eine steuerliche Entlastung durch die vollständige Abschaffung des Soli, einen Digitalisierungsturbo für Infrastruktur und Verwaltung und Maßnahmen zum Bürokratieabbau umfassen", sagte er. Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels sei ein Einwanderungsgesetz mit einem Punktesystem nötig.

Gute Aussichten am Arbeitsmarkt

Trotz der Wachstumsdelle rechnen die Experten des Bundes damit, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt weitergeht. Der Prognose zufolge werden in diesem Jahr so viele Menschen wie nie einen Job haben. Und auch auf 2020 blickt das Wirtschaftsministerium optimistisch: Dann erwartet es ein Wachstum von 1,6 Prozent.