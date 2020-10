Regensburger Betriebsräte demonstrieren gegen Jobabbau

Die IG Metall und Betriebsräte aus sieben großen Industrieunternehmen aus dem Großraum Regensburg wollen am Freitag (16. Oktober, 14.30 Uhr) auf der Steinernen Brücke in Regensburg gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen in ihren Betrieben demonstrieren. Auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hat ihre Teilnahme zugesagt.

"Regensburger Postulat" fordert Erhalt von Jobs

Die Betriebsräte wollen der Oberbürgermeisterin dann das sogenannte "Regensburger Postulat" übergeben. In dem Papier werden die Unternehmen aufgefordert, die Folgen der Corona-Pandemie nicht auf dem Rücken der Belegschaften zu bekämpfen, wie der Regensburger IG-Metall-Bevollmächtigte Jürgen Scholz vorab mitteilte. Die Unternehmen müssten in der Krise versuchen, Arbeitsplätze zu erhalten und in die Zukunft zu investieren, sagte Scholz.

Betriebsräte aus sieben Unternehmen

An der Demonstration in Regensburg wollen sich der IG Metall zufolge unter anderem Betriebsräte von Osram, Krones und BMW sowie der Autozulieferer Continental und Mahle-Behr beteiligen. Für fast alle diese Unternehmen wurden in der jüngsten Zeit Restrukturierungsmaßnahmen oder sogar konkrete Stellenstreichungen angekündigt.

Die IG Metall hatte in den vergangenen Tagen bereits in fünf anderen bayerischen Städten zu ähnlichen Protestaktionen aufgerufen.