Regensburger Autozulieferer Vitesco landet an der Börse

Vitesco, die bayerische Antriebsparte des Dax-Konzerns Continental, geht an die Börse. Zunächst erhalten aber nur Continental-Aktionäre Vitesco-Aktien. Am Firmenhauptsitz in Regensburg arbeiten rund 3.000 Beschäftige für Vitesco.

