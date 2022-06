Regensburg: Deutsche Bahn informiert über Umschlagbahnhof

Im Südosten der Stadt soll ein neuer Umschlagbahnhof gebaut werden, um mehr Fracht von der Straße auf die Schiene zu bringen. Insgesamt sollen auf dem neuen Terminal dann bis zu 230.000 Container pro Jahr umgeschlagen werden können. Am Donnerstagnachmittag stellt die Deutsche Bahn bei einem Infomarkt im Jahnstadion das Großprojekt der Öffentlichkeit vor.

Großprojekt ist umstritten

Das Großprojekt am Regensburger Stadtrand ist nicht unumstritten: Für den Neubau des Terminals muss neben einer Schrebergartenanlage auch ein Einfamilienhaus weichen. Dazu ist die Deutsche Bahn, die für das neue Terminal etwa 225 Millionen Euro investieren will, in Gesprächen mit den Betroffenen.

Aber auch andere Anwohner werden über mehrere Jahre hinweg die Bauarbeiten bemerken. Teils müssen bestehende Straßenbrücken abgerissen und neu gebaut werden.

Wirtschaftsstandort stärken

Für die Deutsche Bahn ist ein neues Terminal im Südosten der Stadt aber notwendig: Gerade die Automobilindustrie rund um Regensburg setze auf effiziente, zuverlässige und zunehmend umweltfreundliche Transportwege. Das bisherige Terminal zum Umladen der Fracht von der Straße auf die Schiene habe dabei seine Leistungsgrenzen bereits erreicht und sei nicht mehr erweiterbar, so die Deutsche Bahn.

Von Seiten der Stadt Regensburg kommt Unterstützung: Man begrüße den Bau der mehrgleisigen Anlage, teilt eine Sprecherin mit, da sie den Wirtschaftsstandort mit vielen großen Unternehmen in der Region stärke.