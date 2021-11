Reform der Arbeitszeiten: Was plant die Ampel-Koalition?

Es ist streng und umstritten: das deutsche Arbeitszeitgesetz. Das sieht in der Regel acht Stunden am Tag vor – Pausen nicht mit einberechnet. Zehn Stunden sind ausnahmsweise erlaubt, wenn das Mehr ausgeglichen wird. Und zwischen zwei Arbeitseinsätzen müssen elf Stunden Pause liegen ohne Unterbrechung.

Arbeitgeber: Arbeitszeitgesetz nicht zeitgemäß

Das ist nicht mehr zeitgemäß – tönt es seit langem von Arbeitgeberseite. Wer spät am Abend noch kurz eine Mail bearbeitet, den könnte die Firma erst wieder nach elf Stunden einsetzen. Die Gewerkschaften allerdings fürchten, dass die Beschäftigten sich die auch von ihnen gewünschte Flexibilität mit zu wenig Schutz vor überlangen Einsätzen erkaufen.

SPD, Grüne und FDP wollen "Experimentierräume" schaffen

In ihrem Papier nach den Sondierungsgesprächen schlagen SPD, Grüne und FDP ein Modell vor, das bereits zur Diskussion stand. Gewerkschaften und Arbeitgeber sollten Regelungen fest vereinbaren. Das aber nur befristet. Nach einer Zeit soll das Modell überprüft werden. Per Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung soll auch der Acht-Stunden-Tag begrenzt ausgedehnt werden können – Experimentierräume nennen die vielleicht künftigen Koalitionäre das.

Deutschland hinkt beim Arbeitsschutzgesetz hinterher

Zwei Fragen aber bleiben bisher unbeantwortet: Was ist mit denen, die in einem Betrieb ohne Tarifvertrag und ohne Betriebsrat arbeiten? Und wer erfasst die Arbeitszeit zum Beispiel im Home-Office? Im gültigen Arbeitszeitgesetz findet sich dazu keine Antwort. Dabei hatte der Europäische Gerichtshof 2019 eine gesetzliche Pflicht dazu in einem Urteil vorgeschrieben. Deutschland ist da bisher noch nicht tätig geworden.