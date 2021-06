"Record Store Day" - Schallplatten bleiben im Trend

Trotz oder vielleicht auch wegen der Corona-Krise – die Nachfrage nach Musik von der Schallplatte ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

Schallplatten-Verkauf wächst um mehr als 20 Prozent

Nach Daten des Bundesverbandes Musikindustrie legte 2020 der Absatz von Vinylscheiben in Deutschland auf 4,2 Millionen Stück zu, im Jahresvergleich ist das ein Plus von mehr als 20 Prozent. Dabei erfasst die Statistik nur einen Teil des Marktes, nämlich Neuware.

Wichtiger Umsatzbringer für die Musik-Industrie

Nach Schätzung von Experten dürften noch einmal wesentlich mehr gebrauchte Platten den Besitzer wechseln. Dabei geht es auch um erhebliche Umsätze – von der Ein-Euro-Platte aus der Grabbelecke auf dem Flohmarkt bis hin zu Sammlerstücken, die für mehrere tausend Euro gehandelt werden. Aus Sicht der Musik-Industrie hat sich die Schallplatte wieder zu einem wichtigen Umsatzbringer entwickelt. Galt sie einst im Wettbewerb mit der CD als aussterbendes Medium, erlebt sie seit der Jahrtausendwende ein Comeback.

Auch Handel profitiert

Davon profitieren auch bayerische Einzelhändler. So nehmen am diesjährigen "Record Store Day" rund zwei Dutzend Geschäfte im Freistaat teil. Darunter sind Plattenläden in Großstädten wie München und Nürnberg, aber auch Fachhändler in der Provinz: Vom fränkischen Konradsreuth bis Ruhstorf an der Rott in Niederbayern spielt die Musik – auf Vinyl.