Real macht radikalen Sparkurs

Das Programm soll umgesetzt werden noch bevor viele der real-Filialen wie geplant weiterverkauft werden etwa an Kaufland und Edeka. Auch wenn die Coronakrise real zuletzt mehr Umsatz eingebracht hat: Der russische Eigentümer SCP rechnet dennoch mit anhaltenden Verlusten bei der Supermarktkette. Deswegen soll jetzt auf die Kostenbremse getreten werden.

Befristet Beschäftigte besonders betroffen

Das wird dem Bericht zufolge insbesondere die befristet Beschäftigten hart treffen. Die meisten Verträge sollen nicht verlängert werden. Auch die personalintensiven Käse- und Fischtheken könnten teilweise wegfallen und durch vorverpackte Ware ersetzt werden. Geplant ist demnach auch, das angebotene Sortiment um rund 10 Prozent zu verringern. Was zu wenig von den Kunden gekauft wird, fliegt raus. Erst Ende Juni hatte der russische Investor SCP real von der Metro übernommen. Viele der rund 270 Filialen sollten eigentlich gleich weitergereicht werden – etwa an Kaufland, Edeka oder Globus. Doch der Verkauf könnte sich verzögern. Das Bundeskartellamt hat jüngst eine vertiefte Prüfung angekündigt.

Auch Filial-Schließungen in Bayern

Die real-Beschäftigten sind laut Angaben der Gewerkschaft zutiefst verunsichert. Sie wissen nicht, bei wem sie künftig arbeiten werden, außerdem sollen rund 30 Märkte dicht gemacht werden. Bereits bekannt sind Filial-Schließungen etwa in Bamberg, Deggendorf und Augsburg. In Bayern arbeiten in 36 real-Filialen derzeit noch rund 3.600 Menschen.