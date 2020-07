Razzia bei Continental

In den Ermittlungen zum Diesel-Abgasskandal hat die Staatsanwaltschaft in Hannover heute Geschäftsräume von Volkswagen und dem Autozulieferer Continental durchsucht. Die Ermittler hätten Büros in Hannover, Frankfurt und Regensburg aufgesucht, erklärte Continental. Und auch VW hat die Durchsuchungen bestätigt.

Die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals geht weiter

Als Grund für die Ermittlungen werden die von VW verwendeten Abschaltvorrichtungen in Diesel-Motoren genannt. Das Unternehmen kooperiere mit den Behörden, versprach man bei Continental. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, geht es unter anderem um den Verdacht auf Beihilfe zum Betrug und zur mittelbaren Falschbeurkundung in den Jahren 2006 bis 2015. Von den Ermittlungen betroffen seien ehemalige und aktive Mitarbeiter, darunter auch sieben Ingenieure und zwei Projektleiter der alten Siemens VDO, die Continental im Jahr 2007 übernommen hat und die heute zur Continental Automotive GmbH gehört.