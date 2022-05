Raumfahrt: Raketen aus Bayern als Hoffnungsträger

Raumfahrt made in Bavaria ist ein Milliardengeschäft. In Bayern sitzen gleich mehrere große Firmen aus der Branche: In Oberpfaffenhofen entwickelt der OHB-Konzern Satelliten, in Augsburg entstehen bei MT Aerospace Bauteile für Großraketen wie die Ariane, und in Ottobrunn bauen Airbus und Arianespace Antriebe für Raketen ebenso wie riesige Solar-Paneele für Satelliten. Dazu kommen Spezialisten für Satellitendaten und hunderte von Zulieferern.

In den zurückliegenden Jahren hatte sich die Branche internationalisiert. Vor allem die Zusammenarbeit mit russischen Partnern galt als zukunftsweisend. So flogen Satelliten aus Bayern auch mit russischen Raketen in den Weltraum. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine bedroht nun diese Kooperation im All.

Russland zog seine Sojus-Raketen zurück

Russland droht damit, aus dem internationalen ISS-Programm auszusteigen. Ganz konkret wurden bereits die russischen Sojus-Raketen vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana abgezogen. Die russische Weltraumagentur Roskosmos strich alle Raketenstarts mit westlichen Firmen.

Michael Schöllhorn, Chef von Airbus Defence and Space und Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luft- und Raumfahrt-Industrie, sagt: "Das trifft die europäische Raumfahrt durchaus." Es gebe klare Beeinträchtigungen, die auch den Space-Bereich von Airbus betreffen.

"Das trifft uns in diesem Jahr mit neun Raketenstarts, von denen Satelliten betroffen sind, für die wir jetzt alternative Start-Möglichkeiten suchen. Das ist schon ein Einfluss, der durchaus signifikant ist." Michael Schöllhorn, Airbus

Hoffnungsträger-Rakete Ariane

Doch wie könnten solche alternativen Start-Möglichkeiten aussehen? Schöllhorn verweist auf die Trägerrakete Ariane. Sie sei momentan das einzige System, das komplett in Europa entwickelt wurde und auch hier produziert wird, mit einem starken Anteil von Know-How und Bauteilen aus Bayern.

"Wir reden dieser Tage viel über europäische Souveränität. Das betrifft natürlich auch den Zugang zum All", sagt Airbus-Space-Chef Michael Schöllhorn. Aus diesem Grund hätten Deutschland und Frankreich das Projekt Ariane ins Leben gerufen. Und auch, wenn die Ariane 6 in den letzten Jahren auch wegen Verzögerungen viel kritisiert worden sei, werde sie einen ganz wesentlichen Beitrag liefern zu einem unabhängigen Zugang Europas zum All.

"Man sieht, wo man als Europa hängt, wenn man sich zu einseitig abhängig macht. Und das muss man ändern." Michael Schöllhorn, Airbus

Abhängigkeit von Russland auch beim Titan

Ändern will Schöllhorn auch die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen. So ist moderne Raumfahrt zum Beispiel ohne Titan schwer vorstellbar. Das Metall ist sehr leicht und gleichzeitig fest und widerstandsfähig. Ideal also für Weltraum-Technik, bei der es darauf ankommt, dass Bauteile extremen Belastungen standhalten.

Das Problem: Etwa die Hälfte des weltweit verkauften Titans stammt aus Russland. Für Bayerns Raumfahrt-Industrie ist das eine Herausforderung sagt Michael Schöllhorn. Sein eigenes Unternehmen Airbus habe zwar so gut wie möglich vorgesorgt, es bleiben aber Risiken. Man habe sich zwar alternative Lieferquellen erschlossen, aber auch die seien jetzt "etwas überlaufen", weil auch die Automobil- und Luftfahrtindustrie darauf zugreifen.

Dieses Jahr komme Airbus Space gut durch, so Schöllhorn. "Für das nächste Jahr müssen wir jetzt die Schritte einleiten, dass wir dann unabhängig sind von russischem Titan."

Bald startklar: Raketen aus Bayern

Unabhängig machen sollen auch sogenannte Mikrolauncher made in Bavaria. Mikrolauncher, das sind vergleichsweise kleine Raketen, die zum Beispiel Kommunikationssatelliten in großer Zahl ins All bringen. In Bayern sitzen mit der Rocket Factory Augsburg und Isar Aerospace gleich zwei Start-Ups, die in den vergangenen Jahren rasant gewachsen sind. Ihre Raketen wurden und werden nahezu komplett in Bayern entwickelt und gebaut. In diesem oder spätestens im kommenden Jahr sollen sie erstmals abheben.