Raumfahrt aus Bayern: Startet heute die Isar-Aerospace-Rakete?

Wenn europäische Raketen Satelliten ins All transportieren, dann starten sie bisher in Kourou im Nordosten Südamerikas, in einem französischen Übersee-Territorium. Künftig aber wollen Europas Raumfahrer auch vom heimischen Kontinent aus in den Weltraum starten. Nämlich von Rampen an den nördlichsten Zipfeln Europas, zum Beispiel auf einer schottischen Insel oder in Norwegen.

Start hängt vom Wetter in Norwegen ab

Heute könnte es soweit sein: Die norwegische Luftfahrtbehörde hat ab dem 20. März die Erlaubnis für einen Start der "Spectrum"-Rakete von Isar Aerospace erteilt. Jetzt hängt es vom Wetter am norwegischen Weltraumbahnhof Andøya Spaceport ab, ob die 28 Meter lange Rakete in den Weltraum geschossen wird. Die sogenannte "Spectrum"-Trägerrakete hat die Firma aus Ottobrunn fast vollständig selbst entworfen. Künftig soll sie kleine und mittelgroße Satelliten ins All befördern.

Der Vorstandschef und Mitgründer von Isar Aerospace, Daniel Metzler, erklärte in einer Pressemitteilung: "In den nächsten Tagen wird Isar Aerospace den Grundstein legen, um den dringend benötigten unabhängigen und wettbewerbsfähigen Zugang zum Weltraum aus Europa wiederzuerlangen". Auch wenn der Testflug nur ein Vorgeschmack darauf sein kann: Beim ersten Start gehe es vor allem darum, möglichst viele Daten und Erfahrungen zu sammeln.