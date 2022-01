Raum Hof: Hoher Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosenquote

Trotz einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote in Hof ist in der Region der Fachkräftemangel eine immer größere Herausforderung für die Unternehmen. Darauf hat die Arbeitsagentur Hof bei einer Online-Pressekonferenz hingewiesen.

Angebot für Arbeitssuchende in Region Hof so gut wie noch nie

Neben der Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen aus der Region setzt die Arbeitsagentur verstärkt auch auf die Einwanderung von Fachkräften aus dem grenznahen Ausland. Mit über 2.500 offenen Stellen in Stadt und Landkreis Hof sei das Angebot für Arbeitssuchende momentan so gut wie noch nie. "Das ist absolutes Rekordniveau für die Region Hof", sagte Sebastian Peine, Chef der Agentur für Arbeit im Bereich Hof-Bayreuth.

Für rund 2.000 der 2.500 offenen Stellen werden Fachkräfte gesucht. Dagegen sind 60 Prozent der rund 2.800 Arbeitslosen in Stadt und Landkreis Hof ungelernte Helfer, so die Arbeitsagentur. In der Stadt Hof liegt die Arbeitslosenquote mit 5,1 Prozent deutlich über dem bayerischen Durchschnitt von 2,9 Prozent. Der Landkreis Hof hatte zum Jahresende 2021 eine Quote von 3,1 Prozent.

"Welcome-Center" sollen Arbeitskräfte aus dem Ausland beraten

Die Arbeitsmarkt-Experten wollen mit verschiedenen Maßnahmen dem Fachkräfte-Mangel entgegenwirken. So unterstütze man zum Beispiel Mütter beim Wiedereinstieg ins Berufsleben. Außerdem biete man unter dem Slogan "Wir investieren in Ihre Zukunft" Weiterbildungen für Hilfskräfte an und unterstütze die Einwanderung von ausländischen Fachkräften.

Unter anderem gibt es dazu bereits seit 2015 in Selb im Landkreis Wunsiedel das einzige sogenannte "Welcome-Center" in Oberfranken. Bayernweit gibt es seit 2015 insgesamt fünf dieser spezialisierten Beratungsstellen für ausländische Arbeitskräfte – neben Selb auch noch in Weiden, Cham, Passau und Deggendorf. Momentan arbeiten in Stadt und Landkreis Hof bereits über 1.000 Pendler aus Tschechien, im Landkreis Wunsiedel sind es rund 1.400, in der Region Bayreuth sind es etwa 600.