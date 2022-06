Inflation treibt EZB zum Handeln: Zinserhöhung erwartet

Gute Wachstumsdaten deuten darauf hin, dass der Zeitpunkt günstig ist für die erwarteten Änderungen der Geldpolitik, welche die Konjunktur belasten werden. Viele rechnen mit drei kleinen Schritten bis September.

Erhöhung des Leitzinses von null Prozent möglich

Eine erste Erhöhung des Leitzinses von null Prozent wäre anschließend möglich. Es kommt auch darauf an, wie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, die Maßnahmen begründet, zu denen ein Ende der sogenannten negativen Strafzinsen für Spareinlagen gehört. Zuvor muss die Notenbank aber ihre Anleihekäufe beenden, sonst würde sie gleichzeitig in zwei Richtungen marschieren, weil die Käufe ja die Marktzinsen senken.

Schnelles Ende der hohen Inflation in Europa nicht in Sicht

Dennoch ist ein Ende der hohen Inflation im Euroraum so schnell nicht zu erwarten. Der starke Preisanstieg könnte weitergehen, weil er von einer Verknappung des Angebots an Energie und Rohstoffen komme, heißt es bei der EZB. Ihr geht es vor allem um die mittelfristige Entwicklung in den nächsten zwei Jahren. In diesen Zeitraum will Lagarde die Inflation wieder einfangen und den Euro stabilisieren. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sollte die EZB nach Ansicht der meisten Beobachter nun dringend handeln aber nichts überstürzen.

Lagarde legte Fahrplan für die nächsten Monate vor

Schon vor der Sitzung des Zentralbankrats hat EZB-Präsidentin Lagarde erläutert, wie sie sich den Zeitplan vorstellt, an dessen Ende dann die ersten konkreten Zinserhöhungen im positiven Bereich stehen. Als erster Schritt endet nach dem pandemiebedingten Anleihekaufprogramm PEPP, das im März auslief, nun auch das APP-Programm. Dieses Programm besteht schon seit vielen Jahren und erlaubt es der Notenbank, nach Bedarf Staatsanleihen und andere Wertpapiere zu kaufen.

Nach Anleihekaufprogramm PEPP endet nun auch APP

Der nächste notwendige Schritt wäre der Ausstieg aus dem negativen Einlagenzins für Spareinlagen. Das soll nun wahrscheinlich in zwei kleineren Schritten zu je +0,25 Prozent erfolgen. Der aktuelle negative Einlagensatz von minus 0,5 Prozent würde dann im September ganz verschwinden. Das wäre dann das Ende der Minuszinsen. Frühestens dann ist der Weg frei, mit dem Leitzins für den Euroraum in den positiven Bereich vorzustoßen, also mit einem Viertelpunkt (kleine Zinserhöhung) oder mit einem halben Prozentpunkt (große Zinserhöhung).

Märkte denken schon weit voraus ins nächste Jahr

An den Finanzmärkten rechnen die meisten Beobachter, dass die Europäische Zentralbank noch bis zum Jahresende auf ein spürbar positives Zinsniveau kommen wird, mit zwei bis drei kleinen Schritten oder einem großen beim Leitzins. Diese Entwicklung wurde mit den gehandelten Kursen von Staatsanleihen und anderen Zinspapieren bereits vorweggenommen. Die Aussagen von Christine Lagarde nach der Pressekonferenz werden an den Märkten darauf abgetastet, ob die EZB diesen Kurs wie erwartet beibehält, oder ob sie angesichts der hohen Inflation die Zinswende beschleunigen wird.