Rasen wird teurer: Neuer Bußgeldkatalog tritt in Kraft

Ab Dienstag gelten auf Deutschlands Straßen neue Bußgelder. Ganz allgemein: Alles wird teurer. Das einzige, was sich nicht ändert, sind die Fahrverbotsregeln und die Vergabe der Punkte in Flensburg.

Wer innerorts zwischen 16 und 20 km/h zu schnell unterwegs ist und geblitzt wird, zahlt künftig 70 statt wie zuvor 35 Euro. Und je größer die Geschwindigkeitsüberschreitung ist, desto schmerzhafter wird dann auch das Bußgeld werden.

Auch wer sinnlos umherfährt, wird bestraft

Wer innerorts mehr als 70 km/h schneller unterwegs ist als erlaubt, der wird künftig 800 Euro bezahlen müssen. Bisher waren das 600 Euro. Die zwei Punkte in Flensburg und die drei Monate Fahrverbot bleiben aber bestehen.

Angehoben wurden auch die Strafen für die, die sinnlos und lärmend durch die Gegend fahren. Für solches "Auto-Posing" konnte man bislang mit bis zu 20 Euro bestraft werden. Jetzt können bis zu 100 Euro fällig werden.

Komplett neue Regelung zur Rettungsgasse

Wer künftig Rettungsgassen versperrt oder gar missbraucht, um schneller voranzukommen, der muss zwischen 200 und 320 Euro zahlen. Und wer unerlaubt einen Parkplatz für E-Autos oder Carsharing-Angebote nutzt, zahlt künftig 55 Euro Geldbuße.

Insgesamt geht es laut Bundesverkehrsministerium darum, die Menschen auf den Geh- und Radwegen besser zu schützen. Medienwirksam hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer das schon im Frühjahr 2019 mit einem gelben Fahrradhelm auf dem Kopf erklärt. Diesem Auftritt folgte ein langer politischer Streit, der jetzt, mit dem 9. November 2021 enden soll.

Ab dieser Woche verstärkte Verkehrskontrollen in Bayern

Beim bayerischen Innenministerium, das im Freistaat für die Umsetzung des neuen Bußgeldkatalogs zuständig ist, wird man in der nächsten Zeit wieder verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Allerdings nicht wegen des neuen Bußgeldkatalogs, wie ein Sprecher erklärte, sondern weil es in letzter Zeit vermehrt zu Gefahrensituationen an bestimmten Punkten im Straßenverkehr komme.

Insbesondere gegen Raser und Falschparker wolle man vorgehen, hieß es. Und für die werde es auch keine Ausnahmen oder Übergangsregelungen geben. Der neue Bußgeldkatalog gilt ab dem 9. November, genau um eine Minute nach null Uhr. Ohne Wenn und Aber, wie der Sprecher des Bayerischen Innenministeriums weiter ausführt.

Hoffnung auf abschreckende Wirkung

Schätzungen dazu, mit wieviel Mehreinnahmen das Bundesverkehrsministerium mit den höheren Bußgeldern rechnen kann, gibt es nicht. Das dürfte sich erst mit dem Statistischen Jahrbuch 2022 zeigen. Allerdings hoffe man, dass die neuen Bußgelder so abschreckend wirken, dass eher weniger Verkehrsvergehen geahndet werden müssen, hieß es aus dem bayerischen Innenministerium. Schließlich habe es jeder und jede selbst in der Hand, sich an die Regeln zu halten und so sich und andere zu schützen.

Für alle, die den gestiegenen Bußgeldern mit Unverständnis begegnen, sei noch ein Vergleich mit den deutschen Nachbarländern ans Herz gelegt: Berühmt für harte Strafen ist die Schweiz, wo ab 31 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn 650 Euro fällig werden. In Italien kosten 50 km/h zu viel mindestens 530 Euro und in Frankreich sogar das Dreifache: 1.500 Euro kosten 50 zu schnell gefahrene km/h. Im Vergleich ist es in Deutschland also noch immer fast günstig, sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten.