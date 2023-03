Rakete bereitet Sorgen – Söder will MT Aerospace unterstützen

Weil der Erstflug der neuen Ariane-6-Raketen weiter auf sich warten lässt, bleibt das Werk von MT Aerospace in Augsburg weit hinter der erwarteten Auslastung zurück. Kooperationen mit dem Freistaat könnten für Aufträge sorgen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat dem Luft- und Raumfahrt-Zulieferer bei einem Werksbesuch entsprechende Unterstützung zugesagt. Die Einladung zu dem Besuch hatte der Betriebsrat ausgesprochen.

Tanks für Ariane 6 entstehen in Augsburg

MT Aerospace liefert die Tanks für die Ariane 6 und produziert in Augsburg in einem Werk am Lech. Mit der Nachfolgerin der Ariane 5 sollen auch große Lasten wie Wetter- oder Kommunikationssatelliten ins All geschickt werden können. Außerdem soll die neue Rakete deutlich günstiger werden als ihre Vorgängerin. Doch die Entwicklung zieht sich seit Jahren hin.

Energiewende und Militäraufträge könnten Umsätze bringen

Bei MT Aerospace sucht man deshalb nach zusätzlichen Aufträgen. Man könne weit mehr als nur Raumfahrt, erklärte der Vorstandsvorsitzende Hans Steininger bei Söders Besuch. Er nannte die Fertigung von Wasserstofftanks, die im Zuge der Energiewende an Bedeutung gewinnen, oder auch Lösungen für den militärischen Sektor, etwa Sauerstofftanks für U-Boote. "Wir haben die Expertise dafür", betonte Steininger. Das gelte sowohl für die Fertigung als auch für die Entwicklung und für Metall-basierte Materialien ebenso wie für Kohlefaserverbundstoffe.

Söder verspricht Unterstützung

Ministerpräsident Söder kündigte an, bei der Entwicklung der Ariane-6-Rakete mehr Druck zu machen. "Wir wollen diese großartige Firma weiter stärken sowie das gesamte Ökosystem Raumfahrt und haben auch die Möglichkeit, hier zu unterstützen", sagte Söder in Augsburg. Die Raumfahrt könne viel anstoßen. Es gehe um wissenschaftliche Prozesse und deren Nachnutzung. "Wenn wir nicht im Weltall sind, mit eigenen Raketen, dann entscheiden andere komplett über die Technologiehoheit. Damit würde Europa zurückfallen", betonte der Ministerpräsident, der ein stärkeres Engagement des Bundes fordert.

Ministerpräsident fordert Geld aus Berlin

"Enorme Möglichkeiten" gebe es außerdem bei innovativen Wasserstoffprojekten. "Deswegen bieten wir da eine Kooperation an", erklärte der Ministerpräsident. Söder sieht in der Wasserstoff-Technologie etwa eine Möglichkeit zur Energiespeicherung für größere Einrichtungen wie Kliniken oder Universitäten. Auch der Verteidigungsbereich sei ein Thema. Auch hier schaut Söder nach Berlin: Der Bund müsse das Geld, das im Topf sei, auch verteilen, fordert er.