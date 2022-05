Radiowellen statt Wasserdampf: Grüne Innovation aus Unterfranken

Es dampft und zischt in der riesigen Montagehalle von Kurtz Ersa im unterfränkischen Kreuzwertheim. Die tonnenschweren Metall-Kolosse, die hier gebaut werden, nutzen heißen Wasserdampf, um kleine Kunststoffkugeln zu erhitzen und anschließend in verschiedene Formen zu pressen – in industriellen Mengen. Die Endprodukte finden sich im Alltag fast überall. Als Styropor in Verpackungen zum Beispiel, als Isolationsdämmung – oder auch als Schuhsohlen trendiger Sneaker. Die Kunden der Firma sitzen in der ganzen Welt. Jedes Jahr produzieren sie mit den Maschinen aus Unterfranken zwei Millionen Tonnen Material.

Die herkömmliche Methode ist teuer und umweltschädlich

Das Geschäft läuft also ziemlich gut für Kurtz Ersa, möchte man meinen. Trotzdem gibt es da ein Problem: Der Betrieb der Maschinen verbraucht Unmengen an Energie und jede Menge Wasser: Pro Tag und Maschine 12.000 Liter. Um den notwendigen heißen Wasserdampf zu erzeugen, nutzen die meisten Kunden des Unternehmens fossile Brennstoffe: Heizöl und Gas, meist aus Russland. Schon lange vor den aktuell explodierenden Energiepreisen waren die hohen Kosten ein großer Anreiz für Innovation.

Hitze durch Radiowellen

Für dieses Problem hat das Unternehmen eine Lösung gefunden: Statt mit heißem Dampf wird der Kunststoff mit Radiowellen erhitzt. Das Grundprinzip ist ganz ähnlich wie bei der Mikrowelle in der Küche – nur in größerem Maßstab.

Innovationspreis des Bundeswirtschaftsministeriums

Dafür hat das Unternehmen am Montag den Innovationspreis des Bundeswirtschaftsministeriums erhalten. Der Preis ist mit 175.000 Euro dotiert. Als eine von zehn Firmen erhält Kurtz Ersa davon 17.500 Euro. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr bereits zum achten Mal vergeben, jedoch erstmalig durch das Wirtschaftsministerium. Gefördert wird der Innovationspreis aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Ministeriums. Dass der Preis im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, kann als Zeugnis gesehen werden, wie nah wirtschaftsfreundliche Innovation und Klimaschutz mittlerweile beieinander liegen.

Fünf Jahre Entwicklungszeit

Fünf Jahre Entwicklungszeit stecken in der neuen Radiofrequenztechnologie. Eine massive Investition in Grundlagenforschung, die laut Firmenchef Uwe Rothaug für ein Unternehmen der Größe von Kurtz Ersa eigentlich nicht finanzierbar ist. Ermöglicht wurde die Forschung durch eine Entwicklungskooperation mit einer langjährigen Partnerfirma des Familienunternehmens.

Allerdings wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, bis die neuen Maschinen weltweit im großen Stil zum Einsatz kommen. Jeder Formteilautomat ist eine teure Anschaffung – mit einer langen Lebensdauer. Die neuen Maschinen mit der Radiofrequenztechnologie werden wohl erst nach und nach bei Kunden zum Einsatz kommen. Besonders energiehungrige Fertigungsprozesse müssen außerdem auch in Zukunft mit der herkömmlichen Wasserdampf-Methode passieren. Geschäftsführer Matthias Hofmann geht davon aus, dass langfristig 40 bis 50 Prozent der Firmenkunden auf die neuen, sparsameren Maschinen umsteigen werden.