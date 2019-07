Radikaler Umbau soll Deutsche Bank aus der Krise bringen

Die Deutsche Bank will sich mit einem Radikalumbau und der Streichung Tausender Jobs aus ihrer Dauerkrise befreien. Weltweit sollen bis Ende 2022 rund 18.000 Vollzeitstellen wegfallen, wie der Dax-Konzern nach einer mehrstündigen Sitzung des Aufsichtsrats in Frankfurt mitteilte. Aktionäre bekommen so lange keine Dividende, weil vorerst weitere Verluste anstehen. Denn der Konzernumbau kostet zunächst viele Milliarden.

Rote Zahlen: Drei Milliarden Euro Verlust im zweiten Quartal

Erst in drei Jahren will die Deutsche Bank die Ertragskrise hinter sich lassen und ihre Rendite auf 8 Prozent steigern. In der Zwischenzeit drücken hohe Kosten die Bank wieder in die roten Zahlen. Drei Milliarden Euro Verlust werden rückwirkend auf das zweite Quartal verbucht. Sie stammen aus Abschreibungen auf die Teile, die jetzt abgestoßen werden, im internationalen Investmentbanking wie im Handel mit Aktien und Anleihen. Daneben steht die Gründung einer Bad Bank an für Altrisiken, die zum Teil noch aus der Finanzkrise stammen.

Konzern will sich künftig auf Kernbereiche konzentrieren

Durch die Umstrukturierung will das Institut Luft für Investitionen in ihren Kernbereichen bekommen. Zu diesen zählt sie das Geschäft mit Unternehmenskunden, das Finanzierungsgeschäft, das Geschäft mit Fremdwährungen, das Beratungs- und Emissionsgeschäft, das Privatkundengeschäft sowie die Vermögensverwaltung mit der Fondstochter DWS.

Strategiewechsel im Mai angekündigt

Konzernchef Christian Sewing hatte bereits bei der Hauptversammlung im Mai "harte Einschnitte" angekündigt. Schon damals war klar, dass das seit zwei Quartalen verlustreiche Kapitalmarktgeschäft dabei im Fokus stehen würde. Sewing hatte im Mai gesagt, die Bank werde "konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche" ausgerichtet, die für die Kunden besonders wichtig seien. "Wir haben immer noch zu hohe Kosten, die wir nicht direkt einer Leistung für unsere Kunden zuordnen können."

Verdi hofft auf Absicherung heimischer Arbeitsplätze

Verdi-Chef und Aufsichtsrat Frank Bsirske sagte, die Gewerkschaft wolle die Neuausrichtung mittragen. Verdi und der Betriebsrat hofften, dass kaum Stellen in Deutschland betroffen sind und dass der Kahlschlag im Ausland die heimischen Arbeitsplätze sogar sicherer macht. Aktionärsvertreter wie Fondsgesellschaften glauben, dass Deutsche Bankchef Christian Sewing seine Pläne knapp kalkuliert hat, nämlich ohne Kapitalerhöhung. Zurzeit würde die Bank von Aktionären ohnehin kaum Kapital bekommen. Sollte Sewing aber Erfolg haben, kann er vielleicht später die Märkte erneut anzapfen.