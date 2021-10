PV-Anlagen und Solarparks: Fachmesse Intersolar startet

Die Fachmesse Intersolar, die seit einiger Zeit Teil der Veranstaltung The Smarter E ist, dürfte einige Besucher anziehen. Sie ist eine der ersten großen Präsenzveranstaltungen, die nun wieder auf dem Münchner Messegelände stattfinden. Und die Nachfrage nach Strom- und Wärmeerzeugung durch Solarenergie ist groß. Die Branche hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich und hofft, mit neuen Klimaschutzbemühungen an frühere Boomzeiten anknüpfen zu können.

PV-Anlagen für Privathäuser liegen im Trend

Es gab nicht viele Branchen – jenseits des Onlinehandels – die von Corona profitiert haben. Die Solarbranche in Deutschland gehört allerdings dazu. Die Leute hatten Zeit und offenbar Geld, sich um ihre Häuser zu kümmern, so Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft: "Wir haben da so Cocooning-Effekte beobachtet. Das heißt, dass sich die Menschen in ihre Häuser zurückgezogen haben und darüber nachgedacht haben, wie kann ich denn mein Haus fitter machen?"

Die Folge: Bei der Photovoltaik hat sich die Nachfrage verdoppelt, berichtet Körnig. Und auch in diesem Jahr rechnet er mit deutlichen Marktzuwächsen. Der Absatz von Speichersystemen für den selbst erzeugten Strom habe ebenfalls um die Hälfte zugelegt, sagt Körnig.

Photovoltaik auch ohne öffentliche Förderung rentabel

Viele Haushalte hätten erkannt, dass sich damit - vielleicht sogar zusammen mit einem Elektroauto - ein Großteil des benötigten Stroms viel günstiger als vom Versorger beziehen lasse. Im großen Maßstab rechnet sich Photovoltaik mittlerweile sogar teilweise ohne öffentliche Förderung. Erste Solarparks produzieren die Kilowattstunde Strom schon für unter fünf Cent.

Besucher der Fachmesse können sich unter anderem über sogenannte Agri-PV informieren. Das sind Solaranlagen, die über Agrarflächen entstehen. Auch Fertiglösungen für die Kombination von Solaranlage, Speicher und Elektroauto liegen im Trend.