Puma: Vorsichtige Prognose für 2019

Ob Shirts, Schuhe oder Socken: Bei Puma läuft es rund. Gerade im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die Erwartungen immer wieder nach oben geschraubt und sogar übertroffen. So schnellte der Umsatz um zwölf Prozent nach oben, auf 4,65 Milliarden Euro. Ohne die Währungsverluste vieler Währungen gegenüber dem Euro wären es noch mehr gewesen.

Konzentration auf US-Markt

Vorstandschef Björn Gulden will sich stärker auf dem so wichtigen nordamerikanischen Sportmarkt etablieren. Nach rund zwei Jahrzehnten kehrte der Hersteller 2018 in den Basketball zurück.

"Wir haben nie erwartet, dass wir gleich Millionen Basketball-Schuhe verkaufen. Wir wollen damit nur Aufmerksamkeit schaffen für diesen Lifestyle. In den USA spricht keiner darüber, dass gestern Tottenham Dortmund geschlagen hat." Björn Gulden, Vorstandschef Puma

Lifestyle im Fokus

Mit dem Einstieg in den amerikanischen Profi-Basketball und ein verstärktes Engagement im Fußball hat Puma vor allem die Jugend im Visier, sie soll sich für die Freizeit-Schuhe und T-Shirts mit der markanten springenden Raubkatze begeistern. Bei der Präsentation der Jahreszahlen im fränkischen Herzogenaurach sagte der Chef, ein norwegischer Ex-Fußballprofi:

"Ja, wir sind ein Sport-Unternehmen. Aber für die Kids ist die Sport-Kultur wichtiger." Björn Gulden, Vorstandschef Puma

Brexit macht unruhig

Auch 2019 rechnet Puma mit guten Geschäften. So soll der Umsatz währungsbereinigt um 10 Prozent wachsen und das operative Ergebnis von 395 auf 415 Millionen Euro klettern. Problematisch sieht er den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Gulden sprach von einer gewissen Unruhe am Markt.