Puma: Skandalfrei durch die Krisen

Die mediale Aufmerksamkeit, aber auch die von Analysten und Anlegern zieht in Herzogenaurach seit einiger Zeit vor allem Adidas auf sich – der deutlich größere der beiden Sportartikelhersteller: Zuletzt die Trennung von Kanye West, dem kontroversen Umsatz-Bringer von Adidas, davor der massiv eingebrochene Aktien-Kurs und der vorzeitige Abschied von Chef Kasper Rorsted.

Puma meldete währenddessen jedes Quartal aufs neue solide Geschäfte und durchaus üppige Umsatzsprünge. Vor allem im Lateinamerika sind Produkte mit der Raubkatze aktuell sehr beliebt, aber auch in Europa und Nordamerika. Erfolg abseits der großen Bühne – im Windschatten der Klassen-Besten der Branche, Nike und Adidas.

Puma-Chef: Kein Angebot von Adidas

Im dritten Quartal hat Puma mit knapp 2,4 Milliarden Euro so viel Umsatz gemacht, wie noch nie zuvor in drei Monaten. Trotzdem bleibt der Chef des Sportartikelherstellers, Björn Gulden, wie so oft zuvor zurückhaltend realistisch, auch was mögliche Karriere-Optionen für ihn betrifft. Er habe bisher kein Angebot von Adidas als neuer Vorsitzender bekommen und werde das auch nicht mehr kommentieren, so Gulden bei der Vorstellung der Unternehmenszahlen.

Außerdem müsse auch Puma die gleichen Herausforderungen wie die gesamte Branche stemmen: Schwierige Lieferketten, schwache Geschäfte im asiatischen Raum und Kostendruck, der bei Puma wohl zu lokalen Preiserhöhungen führen wird.

Puma baut sein Geschäft aus

Puma fährt weiter auf Sicht und ohne Skandale durch die diversen weltweiten Krisen und baut währenddessen sein Geschäft weiter aus. Während Adidas international schon groß mit eigenen Apps und Shops im Online-Handel vertreten ist, erweitert sich die Raubkatze hier Stück für Stück. Bald soll es etwa auch einen eigenen Puma-Onlineshop in Norwegen geben, der Heimat von Björn Gulden.

Der schon laufende Jahresendspurt dürfte für beide Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit weiteren möglichen Corona-Wellen und der Energiekrise nicht einfach werden. Adidas musste seine Jahresprognose schon mehrfach nach unten korrigieren. Puma hatte zuvor noch Kritik von Analysten einstecken müssen, für doch sehr konservative Vorhersagen für das Jahr 2022. Diese will Björn Gulden und sein Unternehmen nun aber auch erfüllen und kann das wahrscheinlich auch.